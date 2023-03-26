Вооружённые силы Украины в 2023 года стали испытывать чрезвычайные трудности с комплектованием воинских подразделений. Неприятную реальность украинской армии рассекретила американская газета The Wall Street Journal. Причина хронического недоукомплектования проста: украинские мужчины не хотят служить в ВСУ.
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Прошёл год с начала российской спецоперации на Украине, где последняя не может увеличить количество своих солдат и офицеров. Причина же в гибели или ранениях новопризванных бойцов, и вот этим выбывшим звеньям украинские власти пытаются найти пусть неравнозначную, но какую-то замену, привлекая в свои ряды тех, у кого нет ни желания для этого, ни навыков. Поэтому совсем не удивителен факт уклонения от службы украинских мужчин призывного возраста, резюмирует The Wall Street Journal.
Как сообщает издание, украинскую армию поддерживает большинство граждан Украины, но идти служить туда лично, хотят меньшинство. Такую же проблему признал и Владимир Зеленский - президент Украины.
Источник фото: ura.ru
Американская газета рассказала, что мужчинам-украинцам запрещено покидать территорию республики, если их возраст располагается в диапазоне от 18 до 60 лет. Но молодые мужчины и постарше не оставляют своих попыток перебраться на чужбину иными способами, подчистую настолько экстравагантными или очень опасными.
Например, некоторые представители сильной половины переодеваются в женскую одежду или одев гидрокостюм, или горное снаряжение соответственно, пытаются пересечь границу вплавь через реки или обойти через горные массивы.
Но наиболее вопиющий случай произошёл на Западной Украине, когда местные представители территориального центра комплектования и социальной поддержки (современное название военкомата на Украине) вручили повестку безрукому инвалиду, признав его годным к службе.