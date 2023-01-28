Пока с телевизора вещают о скором поступлении "победоносных" Leopard 2, а на фронте ситуация "под полным контролем", в Киеве тихой сапой происходит процесс сбора необходимых данных для всех групп военнообязанных жителей Украины. В сети всплыло обращение местной администрации для руководства киевских заводов.
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Местный орган власти запрашивает у руководителей работающих предприятий информацию о категориях военнообязанных граждан 1968 – 2003 годов рождения, трудоустроенных "на местах". Проверочные данные необходимы для привлечения рабочих и иных трудоустроенных лиц в мобилизационные процессы.
То самое обращение. Источник фото: topwar.ru
На официальный запрос СМИ к административному корпусу местной власти, что "это было" - ответов не последовало. А разбирающиеся "в вопросе" назвали данный документ "обычной бумагой из ЖЭКа". И действительно, по косвенным признакам в виде слова "просим", данную просьбу ну никак нельзя отнести к директивному указанию, обязательному для исполнения.
Этому "несчастному" фанату европейских ценностей не удалось скрыться, даже под кучей женской одежды и совсем не мужественным образом его загребли "для сверки данных". Источник фото: телеграм
А если захотеть разложить на пальцах данную "филькину грамоту" для народа, то в связи с колоссальными невосполнимыми потерями на донбасском направлении, приходится загребать всех мужчин, в независимости от их здоровья и хоть формального соблюдения конституционных прав и обязанностей. Что и говорить, когда действия военкомов больше похожи на похищения людей (они и есть, можно легко загуглить "раздача повесток под видом скорой помощи" или скручивание ничего не подозревающих мужчин прямо на улице у кучи свидетелей на виду) и вторжение на территорию частной собственности (есть и такие видео, когда отца забирают на глазах у ребенка прямо из квартиры). И эти "люди" называют Россию варварским государством...