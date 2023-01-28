Что делают в украинской столице для сбора недостающих солдат из-за больших потерь

Пока с телевизора вещают о скором поступлении "победоносных" Leopard 2, а на фронте ситуация "под полным контролем", в Киеве тихой сапой происходит процесс сбора необходимых данных для всех групп военнообязанных жителей Украины. В сети всплыло обращение местной администрации для руководства киевских заводов.

реклама

Местный орган власти запрашивает у руководителей работающих предприятий информацию о категориях военнообязанных граждан 1968 – 2003 годов рождения, трудоустроенных "на местах". Проверочные данные необходимы для привлечения рабочих и иных трудоустроенных лиц в мобилизационные процессы.





То самое обращение. Источник фото: topwar.ru





На официальный запрос СМИ к административному корпусу местной власти, что "это было" - ответов не последовало. А разбирающиеся "в вопросе" назвали данный документ "обычной бумагой из ЖЭКа". И действительно, по косвенным признакам в виде слова "просим", данную просьбу ну никак нельзя отнести к директивному указанию, обязательному для исполнения.





Этому "несчастному" фанату европейских ценностей не удалось скрыться, даже под кучей женской одежды и совсем не мужественным образом его загребли "для сверки данных". Источник фото: телеграм





рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

А если захотеть разложить на пальцах данную "филькину грамоту" для народа, то в связи с колоссальными невосполнимыми потерями на донбасском направлении, приходится загребать всех мужчин, в независимости от их здоровья и хоть формального соблюдения конституционных прав и обязанностей. Что и говорить, когда действия военкомов больше похожи на похищения людей (они и есть, можно легко загуглить "раздача повесток под видом скорой помощи" или скручивание ничего не подозревающих мужчин прямо на улице у кучи свидетелей на виду) и вторжение на территорию частной собственности (есть и такие видео, когда отца забирают на глазах у ребенка прямо из квартиры). И эти "люди" называют Россию варварским государством...