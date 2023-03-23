В середине марта БПЛА серии MQ-9 Reaper во время проведения разведывательной миссии рядом с Крымом упал в воды Чёрного моря. Подъем фрагментов американского беспилотника россиянами угрожает национальной безопасности США, сообщил конгрессмен от республиканцев Брэндон Уильямс на совещании в законодательном органе.
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Согласно словам американского политика и его коллег по высшему законодательному институту, попытки России поднять и забрать себе беспилотник - есть прямая угроза национальной безопасности Соединенных Штатов.
Источник фото: .military.com
Так же конгрессмен "не видит никаких проблем" в действиям разведывательного аппарата, который якобы действовал с соблюдением всех норм международного права, ничего не нарушая. А виноваты "в полном объеме" лишь российские лётчики, которые своими действиями показали лишь свой непрофессионализм по отношению к исключительной собственности правительства США.
Российское Минобороны России рассказало совсем другую версию, по которой 14 марта дрон-разведчик MQ-9 "Жнец" летел над Чёрным морем в сторону российских границ, при этом в нарушение всех правил воздушных полётов были выключены лётные транспондеры. Помимо этого, БПЛА пересёк запретную зону, введённую российскими властями в связи с проведением спецоперации на Украине.