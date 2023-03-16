Упавший дрон нашли российские военные специалисты ещё 14 марта - сразу в день падения

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Разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 Reaper, принадлежащий американским вооружённым силам, нашли у берегов Севастополя на километровой глубине. В районе "приводнения" находятся силы ВМФ РФ.

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Военные специалисты нашли американский дрон ещё 14 марта, когда в результате "неправильного маневрирования", стратегический аппарат потерял управление и с резким падением высоты, упал в воды Чёрного моря. Источник, приближённый к российскому Минобороны сообщил, что обломки машины, стоящей около 30 млн. долларов, обнаружил робот-подводник, погружённый на глубину. Летательный аппарат был обнаружен на дне в 60 километрах от Севастополя. По случайному совпадению рядом с зоной падения находится ветка "Южного потока".





MQ-9 Reaper. Источник фото: military.com





Для подъёма "Жнеца" придётся привлечь особенные аппараты, используемые для подъёма затонувших объектов на глубоководье, например субмарин.

Уже сейчас в оперативном порядке российские специалисты работают над разработкой плана подъёма с помощью глубоководных аппаратов. Как раз такие механизмы есть в распоряжении ВС РФ и ВМС РФ.

Американский беспилотник совершал разведывательную миссию, но в результате неудачного воздушного манёвра потерял управление и столкнулся с водной поверхностью.

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