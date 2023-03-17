Всё дело в "сгоревших" ресурсах в районе Бахмута, предназначенных по первоначальному плану для удержания 2-й и 3-й линии обороны, но из-за просчётов командования переброшенных в донбасский город

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Для ВСУ существует неиллюзорная вероятность в случае поражения бахмутского гарнизона откатиться на рубежи обороны по Днепру. Так видит предполагаемую ситуацию бывший армейский разведчик США Тони Шаффер.

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В своём интервью для Стивена Гарднера, экс-военный упирал на такое обстоятельство, как ужасное управление войсковыми группами украинских войск и плохое распределение армейских ресурсов, в результате чего будущая перегруппировка ВСУ может стать большой проблемой, если того потребуют ухудшающиеся оперативные обстоятельства.





Источник фото: politros.com





Но президент Украины Владимир Зеленский не видит всей сложности ситуации и с упорством обречённого продолжает гнать наличествующие силы прямо в пекло "бахмутской мясорубки".

Живой пример: воинские формирования ВСУ, необходимые в случае нужды для отстаивания запасных линий обороны второго и третьего порядка, вынуждены были поступить в распоряжение бахмутской группы ВСУ и к настоящему времени значительно обескровлены. И как только вся городская агломерация Артёмовска будет под российской армией, украинские военные вынуждены будут откатиться до линии Днепра.

Финализировал свою беседу разведчик утверждением, что после переноса линии обороны до великой реки Украины, русских в грядущем наступлении уже ничего не сдержит.

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