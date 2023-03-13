Именно по этой дороге идёт поступление живого пополнения из бойцов, снарядов и вооружения в город

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Оперативник отряда ЧВК "Вагнер" рассказал, что штурмовые подразделения "музыкантов" шаг за шагом подходят к железнодорожному полотну, по которому вооружённые украинские формирования подвозят резервы живой силы и технику в Часов Яр, после чего пополнение и вооружение попадают в Бахмут (Артёмовск) непосредственно. Об этом сообщают Риа Новости.

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Источник фото: wsj.com





В западной оконечности яростного города штурмовики вагнеровцы уже наблюдают н.п. Часов Яр, рядом с которым в 3 километрах расположена "железка", сообщает боец. По словам штурмовика, отряды музыкантов осуществляют постоянное давление на ВСУ, вытесняя последних, а сми движутся в северо-западном направлении относительно Артёмовска, в потенциале отрезая логистические пути, по которым снабжается городская группировка ВСУ.

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Но это не одна проблема полуокружённого украинского гарнизона Бахмута: из-за нерешённых проблем с транспортировкой снарядов и вооружения в осаждаемый город, как и перевозкой "на материк" украинских раненых, в ВСУ наступило время тяжёлых потерь. Поэтому эвакуация и снабжение ведётся по грунтовым дорогам, раскисшим от весенней грязи, из-за которой вязнет колёсная техника, сообщают Известия, ссылаясь на Wall Street Journal.