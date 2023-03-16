"Так не доставайся же ты никому". Именно такими словами можно охарактеризовать действия операторов ВВС США, управляющих тем самым ударно-разведывательным дроном MQ-9 Reaper, крайне неудачно "сманеврировавшим" и из-за этого потерявшим управление во время своего полёта в 120 километрах от побережья российского Крыма. Дальнейшую историю вы знаете.
реклама
MQ-9 "Жнец". Источник фото: forpost-sevastopol.ru
Так журналист CNN Наташа Бертранд рассказала, что управляющие дроном дистанционного с крупнейшей базы ВВС США в Европе - немецком Рамштайне, произвели удаление программного обеспечения незадачливого "Жнеца". Чувствительность данных видимо тому веская причина. Да и боязнь, что софт досконально изучат российские военные специалисты - не очень обрадует руководство Пентагона.
Как заявляет руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, российская авиация в инциденте с беспилотником наиболее вероятно совершила свои действия непреднамеренно.
Американский беспилотный аппарат совершал полёт в международном воздушном пространстве и совершил касание одного из сопровождающих российских самолётов, после чего совершил падение в акватории Чёрного моря.