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Операторы стерли программное обеспечение упавшего в Черном море БПЛА MQ-9 перед его падением
Об этом рассказала журналистка CNN со ссылкой на американских чиновников
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   "Так не доставайся же ты никому". Именно такими словами можно охарактеризовать действия операторов ВВС США, управляющих тем самым ударно-разведывательным дроном MQ-9 Reaper, крайне неудачно "сманеврировавшим" и из-за этого потерявшим управление во время своего полёта в 120 километрах от побережья российского Крыма. Дальнейшую историю вы знаете.

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MQ-9 "Жнец". Источник фото: forpost-sevastopol.ru


   Так журналист CNN Наташа Бертранд рассказала, что управляющие дроном дистанционного с крупнейшей базы ВВС США в Европе - немецком Рамштайне, произвели удаление программного обеспечения незадачливого "Жнеца". Чувствительность данных видимо тому веская причина. Да и боязнь, что софт досконально изучат российские военные специалисты - не очень обрадует руководство Пентагона.

   Как заявляет руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, российская авиация в инциденте с беспилотником наиболее вероятно совершила свои действия непреднамеренно.

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   Американский беспилотный аппарат совершал полёт в международном воздушном пространстве и совершил касание одного из сопровождающих российских самолётов, после чего совершил падение в акватории Чёрного моря.

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#mq-9 reaper
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