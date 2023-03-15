В Америке местные СМИ сделали предположение, почему дрон USEUCOM совершил падение

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Американская пресса со ссылкой на Европейское командование США (USEUCOM), рассказала некоторые детали последнего вылета ударного дрона MQ-9 Reaper в акватории Чёрного моря. Разговор шёл о БПЛА, который вчерашним утром потерпел крушение в море на западной оконечности Крыма, залетев в зону, "свободную" от авиации из-за проведения Россией спецоперации на Украине.

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Газета The New York Times (NYT), ссылаясь высокопоставленного военного представителя США, написала, что разведывательно-ударный дрон вылетел с военной базы в Румынии.





MQ-9 Reaper. Источник фото: google.com





Там же: это был плановый вылет, согласно которому предполагалось провести в воздухе 9-10 часов. БПЛА по регламенту не нёс вооружение, а "просто вёл" наблюдение в 120 километрах от Крымского полуострова.

Согласно данным того же NYT встреча БПЛА с российскими самолётами произошла на высоте в 7,5 км.





Су-27. Источник фото: google.com





Теперь слово тому самому высокопоставленному чиновнику: самолёты РФ окружили американскую машину, и скорее всего, начали обливать наш дрон топливом, тем самым приведя в негодность дорогое и современное оборудование воздушного аппарата. А тем временем американские военные были ошеломлены увиденным, наблюдая за происходящим в режиме онлайн с военной базы Рамштайн в Германии.

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Российское Минобороны прокомментировало ситуацию так: против воздушной техники США оружие не использовалось, как и контактов истребителей с поверхностью БПЛА. Чуть позже было добавлено, что машина упала сама, совершив при своём маневрировании некоторые ошибки, тем самым перейдя в состояние неконтролируемого полёта.