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Madarator За пост начислено вознаграждение
Мужчина уехал в чужой Tesla Model 3, разблокировав автомобиль с помощью приложения от Tesla
После попытался связаться с сотрудниками Tesla, но автопроизводитель проигнорировал вопросы случайного "угонщика"
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   Местный житель по невнимательности смог разблокировать и завести чужой электромобиль Tesla Model 3. Лишь проехав достаточный отрезок, он смог понять, что он за рулём чужого транспортного средства. Такой курьез случился в канадском городе Ванкувер, где местный житель Раджеш Рандев так спешил забрать своих детей из школы, что не обратил внимания, в какой автомобиль он садится.

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   Во время движения он заметил повреждение на лобовом стекле, сразу же набрав жене, пытаясь выяснить что случилось с совсем недавно целой машиной, но оказалось, что жена ничего не делала.


Tesla Model 3 Performance. Источник фото: avto.ru


   После удивлённый Раджеш принялся искать зарядку для телефона в салоне машины, но найти не смог, а потом на смартфон пришло СМС от неизвестного с именем Махмуд, который спросил, не за рулём ли его Tesla ответивший собеседник.

   Оказалось, что Раджеш Рандев просто перепутал чужую машину со своей, так как у них совпадали цвета кузова. Ошеломлённый новостью, мужчина не сразу поверил собеседнику, понимание того, что он "угонщик по не воле" пришло лишь после того, как он убедился, что у машины другие колёса. После незадачливый водитель обменялся с Махмудом на свою машину.



   Странное в этой истории то, что каким-то образом Раджеш смог снять блокировку с чужой Теслы фирменным мобильным приложением того же производителя. После инцидента оконфузившийся мужчина попытался связаться с производителем электрокара, но там его проигнорировали, попросту не ответив на емейл-письмо.

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#tesla #tesla model 3
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