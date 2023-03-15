Так же стало известно, что к предполагаемому месту крушения пытались подлететь вертолёты ВВС Румынии

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Вот те на: оказывается по упрямо ходящим слухам в мировой сети, БПЛА американского MQ-9 Reaper "уплыл" в направлении территории России. Ну как уплыл, в оперативном режиме моряки Черноморского флота России решили оказать первую помощь раненой "птичке" американского производства: хворь которого по мнению командования ВВС США сразу приключилась то ли из-за двух "случайно" пролетавших рядом российских Су-27, решивших сбросить остатки топлива перед беспилотной разведывательной машиной, то ли техническая неисправность случилась у американского дрона. Но факт остаётся фактом: в официальном режиме Европейское командование США (USEUCOM) сказало, что из-за технических неполадок беспилотный "стратег" пришлось затопить в международных водах.

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MQ-9 Reaper. Источник фото: breakingdefense.com





И вот решившего "поплавать" Жнеца наши моряки взяли и отправили "на сушу" в Россию. Но опять же, по слухам.

В CNN же "утверждают" что БПЛА MQ-9 Reaper "сбили" российские самолёты.

А теперь серьёзно: российское Минобороны подтвердило сам факт "приземления" разведывательно-ударного дрона, правда виноват в этом не российский самолёт.

Да и чего греха таить, летать с выключенными транспондерами - это плохой авиационный тон, даже стратегический бомбардировщик B-52H ВВС США, вышедший на точку пуска крылатых ракет по Санкт-Петербургу, и тот включил проблесковые маячки.





Су-27. Источник фото: theins.ru





И как говорится, "беда не приходит одна": и мало того, что MQ-9 летел без работающих транспондеров, так он "что ни попадя маневрировал" при приближении к воздушным границам РФ. Ну а после вы всё знаете...

Не дать достаться секретным обломкам стратегического разведывательно-ударного БПЛА российским военным попытались вертолёты ВВС Румынии. Но по каким-то неведомым причинам у "вертолітов" румынского происхождения не получилось долететь до места крушения.

На данный момент официальных комментариев по поводу обнаружения и "изъятия" обломков американского дрона MQ-9 Reaper военными моряками России пока что нет, как и самого подтверждающего факта.

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