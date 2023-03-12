B-52H Stratofortress 11 марта вышел на позицию пуска ракет по Санкт-Петербургу, после чего сделал резкий поворот и продолжил путь в сторону Литвы

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Вчера американский воздушный "стратег" B-52H выполнил манёвр, применяющийся при пуске ракет. Из открытых источников стало известно, что бомбардировщик ВМС США вплотную подлетел к разграничительной линии, за которой начинается воздушное пространство России, поддерживая вектор движения на Санкт-Петербург, после сразу же сделал разворот и уже другим курсом отправился в сторону Литвы.

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B-52H Stratofortress. Источник фото: smotrim.ru





Польский министр обороны Мариуш Блащак позже подтвердил, что полёт американского самолёта носил плановый характер, где "стратосферную крепость" сопровождали польские истребители.

Для предотвращения различных недопониманий с российской стороной, в рамках исключения из правил на B-52H были включены лётные транспондеры, позволяющие отследить самолёт.

Такой манёвр не стал сюрпризом для российских вооруженных сил, но в текущей сложной военно-политической ситуации такие "воздушные пассажи" могут по ряду случайных обстоятельств перейти в реальное боестолкновение.





Маршрут полёта американского стратегического бомбардировщика "стратосферной крепости". Источник фото: lentafeed.com





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Как сообщается, самолёт "не долетел" 200 километров до Северной Пальмиры, но в рамках учений по прорыву ПРО и ПВО систем вероятного противника (читай России), американский бомбардировщик "осуществил" потенциальные ракетно-ядерные удары по российским военным объектам и критической инфраструктуре РФ.