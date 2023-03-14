Первые разговоры о скорой атаке музыкантов на Славянско-Краматорскую агломерацию появились в украинских телеграм-каналах

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Одной из самых долгоиграющих тем в украинском интернете можно назвать ситуацию в Бахмуте (Артёмовске). Украинский гарнизон штурмуемого города полон пессимизма и большой тревоги, нередко переходящей в самую настоящую панику. Так некоторые проукраинские телеграм-каналы стали публиковать сообщения о якобы атаке ЧВК "Вагнер" в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

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В некоторых сообщениях даже уточняется место прорыва российских подразделений и текущего места боестолкновения между противостоящими группами войск. И это место - н.п. Миньковка, находящийся в 4 км от так называемой ЛБС.

Но российские наблюдатели и эксперты называют такую информацию недостоверной.





Источник фото: topwar.ru





Так военкор Юрий Котенок без обиняков такие данные характеризует самой обычной дезинформацией, по причине того, что высшее командование ВСУ до сих пор хочет провести "контрнаступ" в районе Бахмута.

Главной целью украинского контрнаступления можно обозначить как запирание отрядов "музыкантов" в городе, которые в свою очередь, завершают окружение бахмутского гарнизона ВСУ. Известно даже куда хотят "бить" накопленные резервы украинской армии - прямо во фланги по наступающим штурмовым отрядам.

Если у ВСУ "всё получится", то они разблокируют Бахмут - это раз; и два - выбьют одно из самых эффективных боевых подразделений России.

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Сейчас вся надежда на военное мастерство и стратегию российского Министерства обороны.