Британское издание The Times сообщает о больших потерях и высокой деморализации солдат и офицеров, царящей в 131-м батальоне разведки ВСУ, прибывшем на переукомплектование личного состава в столицу Украины. Сообщается, что бойцы подразделения испытывают чрезвычайно подавленное состояние и нервозность, некоторые даже плачут.
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Со слов выживших бойцов батальона, в районе Кременной воинское подразделение столкнулось с массированным огнём русской артиллерии, непрекращающимся танковыми ударами и маршами с последующим заходом штурмовых отрядов русской пехоты.
Источник фото: globallookpress.com
Так же теперь среди выживших бойцов в устной речи район Кременной фигурирует не иначе как "Проклятый лес".
Даже имея потери, российская армия не останавливается ни на минуту, имея в своем распоряжении бесконечный запас танков, а заводы и фабрики российского ВПК в день производят около 30 новых бронированных машин, жалуется один из украинских солдат зарубежному изданию.
На настоящий момент известно, что под Кременной российская армия продолжает наступать, взяв под контроль некоторые так называемые "опорники" ВСУ.
И риторический вопрос: захотят ли вернуться отдохнувшие и восстановившие свой батальон до нормы военнослужащие ВСУ в "проклятый лес".