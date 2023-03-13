Сообщается, что элитное воинское формирование Украины противостояло российским войскам в районе Кременной

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Британское издание The Times сообщает о больших потерях и высокой деморализации солдат и офицеров, царящей в 131-м батальоне разведки ВСУ, прибывшем на переукомплектование личного состава в столицу Украины. Сообщается, что бойцы подразделения испытывают чрезвычайно подавленное состояние и нервозность, некоторые даже плачут.

реклама

Со слов выживших бойцов батальона, в районе Кременной воинское подразделение столкнулось с массированным огнём русской артиллерии, непрекращающимся танковыми ударами и маршами с последующим заходом штурмовых отрядов русской пехоты.





Источник фото: globallookpress.com





Так же теперь среди выживших бойцов в устной речи район Кременной фигурирует не иначе как "Проклятый лес".

Даже имея потери, российская армия не останавливается ни на минуту, имея в своем распоряжении бесконечный запас танков, а заводы и фабрики российского ВПК в день производят около 30 новых бронированных машин, жалуется один из украинских солдат зарубежному изданию.

На настоящий момент известно, что под Кременной российская армия продолжает наступать, взяв под контроль некоторые так называемые "опорники" ВСУ.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

И риторический вопрос: захотят ли вернуться отдохнувшие и восстановившие свой батальон до нормы военнослужащие ВСУ в "проклятый лес".