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Пленённый в Мариуполе и отпущенный "под честное слово" наёмник Аслин снова воюет в Бахмуте
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   Британский "солдат удачи", уж простите за тавтологию, вновь решил попытать удачи в бою и войти в одну и ту же реку дважды, взяв оружие в руки и отправившись воевать против российской армии. Речь идёт об Эйдене Аслине.

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   "Чуть ранее" этот наёмник с Туманного Альбиона был взят в плен и приговорен к смертной казни в ДНР. Но недавно был замечен в Бахмуте в качестве взводного командира ВСУ. По сети начал "путешествовать" ролик, на котором британец участвует в эвакуации раненого солдата украинских формирований из-под зоны огневого поражения.  

Улыбающийся "герой новости". Источник фото: mk.ru


  Наёмник, маскирующийся под "волонтёра", попал прошлой весной в плен в Мариуполе. В ожидании приговора в плену у Эйдена неожиданно "прорезались" творческие способности к пению, где означенный любитель кантри довольно-таки неплохо научился петь гимн России. После в результате действий олигарха Романа Абрамовича, "певец" был обменен на российских военнопленных, и на личном бизнес-джете бывшего владельца лондонского Челси отправился на свободу, где в качестве подарка получил "лакшери-телефон" - новый Айфон.

   Но прошлой же осенью, Аспин решил "вспомнить молодость" и отправился опять в зону боёв, где "чистосердечно" пообещал больше не брать в свои руки автомат и тем более не направлять дуло в сторону российских военных. Спросите, зачем же тогда он вновь вернулся в зону СВО. А оказывается, в бравом англичанине проснулась "тяга" в военной журналистике и бывший "пёс войны" увидел себя в роли ведущего ютьюб-канала, посвященного спецоперации. 


 Источник фото: mk.ru


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   Правда по ролику видно, что Аспин решил "повоевать". Добавить тут нечего, кроме как "пожелать" не попадаться на глаза "музыкантам", которые наиболее вероятно при личной встрече не подарят новейшую модель айфона и скорее всего даже не покатают на личном бизнес-джете Пригожина. 

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#всу #бахмут #эйден аспин
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