Во Франции возник живой интерес к образу и конкретно личности Евгения Пригожина, координатора и руководителя прогремевшей на весь мир ЧВК "Вагнер".
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Так Александра Жуссе и Ксения Большакова, представляющие в качестве журналистов французский проект CAPA Presse, обратились спустя 2 года после первой своей неудачной попытки зимой 2021 года взять интервью у Евгения Пригожина, решили повторно попытать своё "журналистское счастье".
Источник фото: gr-sily.ru
Французских представителей "пера и камеры" крайне заинтересовали российская спецоперация, отношение и участие в ней героя интереса западных журналистов. Кроме того, работникам очень хотелось знать цели "музыкантов" в СВО.
Интересная деталь: французы по своим каналам "узнали", что с недавнего времени Евгений Пригожин стал открыт для СМИ. И решили повторно всё-таки взять интервью, выражающиеся в форме видеоряда. Причём телевизионный репортаж должен занимать рамки серьёзного полнометражного фильма хронометражем в 90 минут, где главный герой лишь один: собственно сам Евгений Пригожин.
Дабы попытаться склонить "чашу интереса" в свою сторону, далёкие "посланники" попытались заинтересовать куратора "вагнеровцев" международным прокатом фильма, где его с особым пиететом ждут в том числе, и в США.
Источник фото: inosmi.ru
Кроме этого, французским "лазутчикам" было бы любопытно побывать в районе российской спецоперации с бойцами "музыкантов".
Но всем этим "мриям" с берега романтичной Сены не суждено было сбыться от слова совсем: назойливой "творческой парочке" было сообщено об их уж явной субъективности, и главное - Евгений Пригожин слишком занят для таких мелочей. А вот спустя 2-3 года французы могут попытать своего "счастья" вновь.