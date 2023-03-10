Не в "последнюю очередь" благодаря применению Россией планирующих бомб ФАБ-1500 весом до 1,5 тонны

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Турецкие источники рассказали о больших потерях украинской армии в так называемом авдеевском укрепрайоне. Причём потери настолько велики, что превышают даже чудовищные цифры потерь, понесённых ВСУ в яростном Бахмуте.

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Так в течение последнего месяца Авдеевка стала эпицентром непрекращающихся огневых налётов российской артиллерии и РСЗО, а российская же авиация не перестаёт утюжить даже ночью украинские позиции, сравнивая последние вровень с общим рельефом местности. И в это верится с достаточной степенью достоверности, ведь список применяемых авиационных боеприпасов составляют особо мощные бомбы, оснащённые планирующими механизмами. Вес такого "гостинца" может достигать полутора тонн, сминающего и разрушающего абсолютно все украинские позиции при своём столкновении с последними.





Источник фото: ria.ru







Значительное снижение возможностей украинских артиллеристов и приданной им техники в означенном оборонительном районе было достигнуто и с помощью так называемой контрбатарейных столкновений российской артиллерии и "смежников", а также дефицита снарядов на украинских позициях.

Французские газеты и интернет-СМИ сообщают о значимом продвижении российских подразделений в районе Авдеевки, которое не вышло бы без массированной артиллерийской и авиационной поддержки сопутствующих видов войск армии РФ.

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Французские источники сообщают, что ежедневные "losses" украинских формирований в Артемовске (Бахмуте) составляют до полтысячи в живой силе, в то время как авдеевская группировка ВСУ из-за яростных ночных бомбометаний российской бомбардировочной авиации начинает превосходить по потерям даже эти показатели. Общие утраты украинской армии на всей линии ЛБС оцениваются западными журналистами в 2000 человек в сутки.