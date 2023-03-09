Опыт, полученный Ираном в ходе российской СВО, может быть применен на Ближнем Востоке, беспокоится "начальник" Пентагона - Ллойд Остин

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Многозвёздный генерал Ллойд Остин и по совместительству глава Пентагона, высказался, что РФ будто бы пошла на беспрецедентное сотрудничество с Ираном в области военного взаимодействия, ключевыми пунктами которого выступают ракеты и средства противовоздушной обороны.

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И "понять" руководителя оборонного ведомства США можно: как не "озаботиться" растущим как на дрожжах стратегическим партнёрством двух подсанкционных стран, когда такой гипотетический, но недоказанный союз может вылиться в нечто не очень приятное для наших заокеанских партнёров, чай это не Олаф Шольц, давший своё "согласие" на подрыв Северных потоков, согласно же данным, представленным знаменитым расследователем Сеймуром Хершем, лауреатом самых значительных премий из мира журналистики.





Сергей Шойгу и Хосейн Дехкан. Источник фото: bbc.com





Но вернёмся к теме новости, где согласно генералу Ллойду Остину, сотрудничество между Россией и Ираном даёт последнему прекрасный шанс испытать свои дроны в российской спецоперации. Поэтому бесценный военный опыт, который якобы получил Иран, сулит большую опасность для всего региона, к которому примыкает исламская республика. А ещё, тем самым гипотетическим опытом Иран возьмёт да поделится со всеми интересантами на Ближнем Востоке, передает новостное агентство ТАСС.

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И новость в тему: Владимир Путин три дня назад переговорил со своим иранским коллегой Ибрахимом Раиси, где обсудили не продажу ракетных технологий и иранских беспилотников, как того бы хотел Ллойд Остин и компания, а вполне себе "земные" планы по реализации совместных инфраструктурных проектов между странами.