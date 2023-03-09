Но планы по "выполнению планов" передачи Украине американских Абрамсов продолжаются, заверили в Пентагоне

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В начале 2023 года американское оборонное ведомство рассказало, что Украина получит танки Abrams. Но с тех самых пор официальные представители Пентагона поделились лишь тем, что "рассматривают различные варианты", в том числе "экспроприацию" старых танков из арсеналов армии США или создание новых танков специально для украинской армии.

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Детали по передаче Абрамсов по понятным причинам не оглашаются, заявил Даг Буш, помощник министра американской армии.





M1 Abrams. Источник фото: tanksdb.ru





Немногим ранее другой представитель американских военных Кристин Вормут рассказала, что армия США способна передать основной американский танк лишь спустя некоторых месяцев после заявления, в лучшем случае в конце 2023 года. Правда после дополнив свои ранние высказывания "более оптимистичным заявлением" о начале поставок в течение "менее двух лет".

Почему так долго - спросите вы. "Оказывается", что по словам всё того же Дага Буша, передавать танк стоит лишь "пакетом", куда помимо самого танка, должны входить боеприпасы, транспортировочные тягачи, топливо, обучить обслуживающий и поддерживающий персонал.

Кроме того по заявлениям помощника министра, не стоит "забывать" и про других союзников США, которым тоже нужны американские танки.

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Финализировал свою беседу с представителями прессы чиновник словами, что "точные" графики поставок скорее всего никто не объявит.