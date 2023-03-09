Киноадаптация андерсоновской сказки должна выйти на широкие экраны в мае текущего года

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

Не будем лить горькие слёзы, что Русалочка, придуманная знаменитым сказочником Хансом Кристианом Андерсоном "уже не та". Но Disney, взявшая в свои крепкие руки реализацию киноадаптации знаменитой сказки про юную морскую деву, "возжелавшую" получить человеческую душу и любовь принца, уже скоро появится на всех экранах страны. То что так всё именно и будет, "засвидетельствовал" слитый самой Disney официальный постер "Русалочки", где в роли главной героини Русалочки представлена Холли Бэйли, сидящая на большом камне с мечтательным видом. Да, при всей критике диснеевского кинотворчества, свой хлеб художники студия едят не зря.

реклама





Официальный постер. Источник фото: comicbook.com





А тем временем фильм "расскажет" историю Ариэль, дочери морского владетеля Тритона, "возмечтавшей" стать человеком и заключившей ради своей "мрии" сделку с "нечистоплотным дельцом" подводного мира Урсулой.

В голливудском проекте появятся Джейкоб Трамбле, Давид Диггс, Хавьер Бардем, Аквафина, Мелисса Маккарти и Джон Хауэр-Кинг.

В роли постановщика выступит Роб Маршалл, снявший известные "Чикаго" и "Мемуары Гейши".

Диснеевская "Русалочка" появится в кино 26 мая 2023 года, но не в России, по причине бегства с отечественных просторов того самого Диснея.





"Хрестоматийная" мультяшная Ариэль от того же самого Диснея. Источник фото: pikabu.ru





рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

А для любителей "похейтить" такая деталь: февральский тизер "Русалочки" прославился тем, что "отхватил" в 5 раз большее количество дизлайков, чем поставленных лайков. Вот такая "любовь" публики. Правда почему "всё так плохо", практически никто не написал. Правда вместо слов, свою нелюбовь недовольные пользователи показали в виде своеобразного флешмоба.