Не будем лить горькие слёзы, что Русалочка, придуманная знаменитым сказочником Хансом Кристианом Андерсоном "уже не та". Но Disney, взявшая в свои крепкие руки реализацию киноадаптации знаменитой сказки про юную морскую деву, "возжелавшую" получить человеческую душу и любовь принца, уже скоро появится на всех экранах страны. То что так всё именно и будет, "засвидетельствовал" слитый самой Disney официальный постер "Русалочки", где в роли главной героини Русалочки представлена Холли Бэйли, сидящая на большом камне с мечтательным видом. Да, при всей критике диснеевского кинотворчества, свой хлеб художники студия едят не зря.
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Официальный постер. Источник фото: comicbook.com
А тем временем фильм "расскажет" историю Ариэль, дочери морского владетеля Тритона, "возмечтавшей" стать человеком и заключившей ради своей "мрии" сделку с "нечистоплотным дельцом" подводного мира Урсулой.
В голливудском проекте появятся Джейкоб Трамбле, Давид Диггс, Хавьер Бардем, Аквафина, Мелисса Маккарти и Джон Хауэр-Кинг.
В роли постановщика выступит Роб Маршалл, снявший известные "Чикаго" и "Мемуары Гейши".
Диснеевская "Русалочка" появится в кино 26 мая 2023 года, но не в России, по причине бегства с отечественных просторов того самого Диснея.
"Хрестоматийная" мультяшная Ариэль от того же самого Диснея. Источник фото: pikabu.ru
А для любителей "похейтить" такая деталь: февральский тизер "Русалочки" прославился тем, что "отхватил" в 5 раз большее количество дизлайков, чем поставленных лайков. Вот такая "любовь" публики. Правда почему "всё так плохо", практически никто не написал. Правда вместо слов, свою нелюбовь недовольные пользователи показали в виде своеобразного флешмоба.