В результате ночных уличных боестолкновений пострадали 10-ки "мирных демонстрантов" и представителей грузинского силового блока

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Кто бы мог "подумать", но масштабные протесты на территории грузинской республики, в среде сбежавших ранее из России граждан РФ вызывали неудержимое желание поскорее эвакуироваться обратно в Россию. "Всему виной" текущая непростая ситуация в Грузии, в результате чего грузино-российская граница представляет собой скопление огромных многокилометровых пробок, где основной транспорт сугубо российский. И сомневаться в этом не приходится, видя кадры с видеотрансляций.

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Кадры более ранней миграции в Грузию российских "релокантов". Источник фото: mk.ru





Российские граждане обосновались в Грузии путём очень скорой миграции с территории российского государства во время начала СВО, но теперь из-за недавних вечерних событий в столице Грузии Тбилиси, те самые граждане побежали (впереди паровоза) назад. Ещё бы, полномасштабные сражения местных радикализованных элементов (хотя поговаривают что было полно и "варягов") с местной же полицией напоминали местный "косплей-реконструкцию" событий киевских эпохи майдана 2013 года: с возведением уличных баррикад и обязательными атрибутами таких "народных гуляний" - коктейлями Молотова и слезоточивым газом от полиции.





Источник фото: ria.ru





И "про впереди паровоза". Резко засобиравшиеся назад российские граждане оказывается торопились зря, так как местная полиция вытеснила "протестувальников" с охраняемой территории, а чуть позже грузинская власть и вовсе "отказалась" от принятия закона, аналогичного российскому и американскому, чай иметь свое мнение в нашем однополярном мире согласно современному классику могут не только лишь все.

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А тем временем ночная пробка на границе Грузии и Российской Федерации достигла 2,5 километров.