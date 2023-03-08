Благодаря наступательному порыву российской армии много легче приходится столице ДНР - Донецку

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Подразделения армии России в ходе наступательных действий штурмом взяли село Весёлое, что в Донецкой Народной республике. Захват населённого пункта позволил начать российским подразделениям окружение Авдеевки.

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Советник врио главы ДНР Ян Гагин в более раннем разговоре утверждал, что формирования ВСУ под Авдеевкой не пытаются предпринимать самостоятельных шагов, а лишь пытаются сковать наступлении со стороны армии России. Подобные действия дают Донецку "чуточку вздохнуть" от постоянных обстрелов со стороны украинской армии. К тому же, ожидая постоянных ударов российской армии из любой точки на линии боевого соприкосновения, ВСУ приходится растягивать свои боевые возможности по всей линии так называемого авдеевского фронта.





Источник фото: iz.ru





Благодаря успеху ВС РФ под Авдеевкой, обстрелы со стороны ВСУ хоть полностью не прекратились, но значительно снизились.

Кроме того, недавно "докатилась" новость, что наступательный потенциал украинских формирований выдохся в районе Сватово и Кременной, что в ЛНР.

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Также на уровне слухов известно о появлении в ДНР новых отрядов ЧВК российского происхождения.