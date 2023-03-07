Евгений Пригожин рассказал, что официальному представителю "музыкантов" выдали запрет на посещение штаба российской армии в зоне СВО. Резкий разговор случился после просьб к военным структурам оказать помощь наличествующими боеприпасами штурмовым подразделениям "Вагнера" в районе Бахмута. Причём боеприпасы нужны срочно. Сообщила такую новость пресс-служба известного ресторатора.

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Сообщается что вчера было написано письмо командующему группировкой СВО о срочной нужде в боеприпасах, а уже на следующий день (то есть сегодня), представителю Пригожина, аннулировали пропуск и запретили доступ в штаб группировки в зоне проведения спецоперации. Но "вагнера" не прекратят даже несмотря на это громить ВСУ в Бахмуте.





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Источник фото: realtribune.ru





Пригожин упомянул и об истории с мобилизованными россиянами, пожелавшими служить в ЧВК "Вагнер". Этих бойцов-добровольцев перехватила военная полиция РФ, после чего их "раскидали по разным частям" для невозможности служить в Вагнере.

Также куратор группы "Вагнера" пожаловался, что несмотря на одобрение ранней заявки на получение боеприпасов и подписание соответствующих документов, большая часть снарядов так и не поступила в распоряжение музыкантов. Что здесь "виновато" больше - бюрократия или обыкновенное предательство, Пригожин пообещал разобраться.