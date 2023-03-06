В Белоруссии информационные порталы сообщают о том, что несмотря на то, что официальная власть республики отрицает атаку на военную авиабазу Мачулищи, находящуюся в окрестностях Минска, в сеть утекло видео, подтверждающее, что в примыкающем к военному аэродрому небольшом посёлке начались предследственные задержания подозреваемых в предполагаемой дроновой атаке, в которой якобы пострадал военный борт ДРЛО А-50У.
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Якобы "уничтоженный" ДРЛО А-50У с бортовым номером RF-50608. Источник фото: dw.com
В телеграм-канале "МотолькоПомоги" сообщают, что белорусское КГБ провело обыски и акты задержания в Минском районе. Причина оперативных мероприятий - поиск виновных в так называемом дроновом инциденте в Мачулищах. Причем первыми под подозрение попадают те, кто получил обвинения по административным политическим статьям за период с 2020 по 2023 годы. Людей после обысков в жилищах везут в ведомственное СИЗО КГБ.
Пару дней назад подобные мероприятия были осуществлены и в Брестской области в Столинском районе.
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Однако, на текущий момент доказательств повреждения А-50У нет.