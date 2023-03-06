Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
В Белоруссии задержали подозреваемых в атаке на военный аэродром в Мачулищах
Силовая операция проходит в рамках работы белорусского КГБ
рекомендации
3060 ASUS за 30тр как при курсе 62
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

   В Белоруссии информационные порталы сообщают о том, что несмотря на то, что официальная власть республики отрицает атаку на военную авиабазу Мачулищи, находящуюся в окрестностях Минска, в сеть утекло видео, подтверждающее, что в примыкающем к военному аэродрому небольшом посёлке начались предследственные задержания подозреваемых в предполагаемой дроновой атаке, в которой якобы пострадал военный борт ДРЛО А-50У.

реклама


Якобы "уничтоженный" ДРЛО А-50У с бортовым номером RF-50608. Источник фото: dw.com


   В телеграм-канале "МотолькоПомоги" сообщают, что белорусское КГБ провело обыски и акты задержания в Минском районе. Причина оперативных мероприятий - поиск виновных в так называемом дроновом инциденте в Мачулищах. Причем первыми под подозрение попадают те, кто получил обвинения по административным политическим статьям за период с 2020 по 2023 годы. Людей после обысков в жилищах везут в ведомственное СИЗО КГБ. 

   Пару дней назад подобные мероприятия были осуществлены и в Брестской области в Столинском районе.

в тему новости: Неизвестный дрон сел на антенну самолёта-разведчика ДРЛО А-50У в Белоруссии, но сразу улетел        

  

рекомендации
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
MSI 3060 за 30 тр в Регарде
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

    Однако, на текущий момент доказательств повреждения А-50У нет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#новости белоруссии
3
Показать комментарии (3)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин о возможном исходе: Фронт посыпется до российских границ
123
ИноСМИ: западные санкции провалились - Россия всё-равно закупает необходимую военным электронику
7
Пригожин: Мы стягиваем всю украинскую армию на себя, перемалываем и двигаемся вперёд
69
Amazon предлагает свой собственный воздушный кулер для процессора по доступной цене
+
Пресс-секретарь ВСУ подтвердил тяжёлое положение в Бахмуте и намекнул на скорый вывод войск
7
В Авдеевке с помощью новых планирующих "голубок" - бомб УПАБ-1500Б, разносят укрепрайоны ВСУ
10
Рекламный ролик с Биллом Мюрреем набрал миллион просмотров на YouTube
3
Пригожин поздравил украинских женщин с 8 марта и передал целый грузовик артёмовского шампанского
7
Nubia представила коллекционный смартфон Z50 Ultra Starry Night
+
В "Вагнере" сменили тактику ведения боёв за Бахмут - теперь ВСУ не уничтожают, а "вытесняют"
5
Украина хочет получать от Евросоюза по 250 тысяч артиллерийских снарядов 155-мм в месяц
11
Intel исправила высокое энергопотребление видеокарт Arc для двух мониторов в новом драйвере
2
Новый драйвер AMD иногда выдаёт синий экран и может потребовать переустановить Windows
6
Германия передаст Киеву больше Leopard 1/2, но не успеет подготовить украинских танкистов
17
В США планируют создать самолёт 6-поколения на замену истребителя F-22 Raptor
7
Новая утечка раскрывает конфигурацию ядер чипсета Snapdragon 8 Gen 3
+
Великобритания отправит Украине вдвое больше танков Challenger 2
10
OpenAI предупреждает пользователей об опасности ChatGPT и советует быть осторожными
2
Производительный SSD Samsung 980 Pro 2 ТБ резко подешевел в одном из магазинов РФ
17
США вносят в черный список китайскую компанию Loongson из-за их удачных процессоров
6

Популярные статьи

Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
118
Европейский концерн Nammo увеличит производство снарядов в 2023 году в 10 раз
28
Сериал В поле зрения (Person of Interest) - немножко хорошей фантастики
6
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
140
Почему ВСУ обещали награду за российскую винтовку СВЛК-14С «Сумрак»
10
10-летний Фёдор рассказал о спасении двух девчонок под огнём украинской ДРГ и пулевом ранении
12
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка это высасывание денег и худший вариант для геймера
29
Израиль планирует нанести удар по ядерным объектам Ирана, но опасается российских С-400 и Су-35
7
Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли
10
Xbox Game Pass Ultimate - почему подписка топ за свои деньги и где её выгодно приобрести
2

Сейчас обсуждают

OhOtNiChEk
17:19
Процессоры равны интел/амд, берешь что считаешь выгодным для себя, и все будет четко работать. А что касается карт, тут засада, у н видиа конкурентов нет. Что интел что амд, по дровам - дрова.
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
Максим Ширшов
17:18
Нет, 8700k сильно отстает от 5600x. Вот хотя бы тут глянь - https://nanoreview.net/ru/cpu-compare/intel-core-i7-8700k-vs-amd-ryzen-5-5600x У 8700k отставание от 20%-30% в однопотоке и 30%-60% в много...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Evgeny Chelyadin
17:18
Снова дебильный синематик фильтр. Все желтое.
Показан ультра-реалистичный фанатский трейлер GTA: San Andreas на Unreal Engine 5
Эовейн Триада
17:17
Во-первых так выкраивают только студенты. Во-вторых 1700Х стоил прилично на старте, а смысла в нём было мало, кроме особых задач под 8 ядер, люди их накупили задорого, а потом сливали за копейки, а ко...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
хахахер
17:17
за красивые сказки
Arctic представила корпусной вентилятор P12 Max
Dimkovski
17:16
"Ну а фанатов AMD мы ещё раз хотим скорректировать в сторону Radeon RX 6650 ХТ. Видеокарта примерно равна по быстродействию с GeForce RTX 3060 Ti и стоит на пару тысяч дешевле" 6700XT даже местами от...
Как GeForce RTX 3060 стала лидером рынка, и почему в РФ видеокарту NVIDIA лучше не покупать
хахахер
17:15
взяли их
Arctic представила корпусной вентилятор P12 Max
Bernigan
17:14
Так, у тебя был 1151 и был 7700к, а зачем тебе вставлять 7700к в 1151 в2, если у тебя был 1151, он сломался? А почему тогда не купить новый 1151, или тебе принципиально нужен был 1151 в2? Или если 115...
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Андрей Ицков
17:14
deb пакет по своей сути является архивом, а не исполняемым файлом. Поэтому и открывается он по дефолту архиваторами. deb пакеты ставятся либо через терминал командами выше, или с помощью программы gde...
Лживая репутация Linux, накрутка рейтингов, и за что я хочу извиниться перед читателями
Эовейн Триада
17:14
Так i3 это совсем начальный сегмент только. 5600Х 2020 года как 8700 2017 работает если что.
Почему использование продукции AMD может привести только к финансовым потерям и разочарованию
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем