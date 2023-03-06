Протесты вызваны новой судебной реформой израильского правительства

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Лётный отряд из 37 резервных пилотов-истребителей 69-й эскадрильи ВВС Израиля, пилотирующих самолёты F-15 Thunderbird, публично выступил с заявлением, что они пропустят один день боевой подготовки, тем самым выразив протест против судебной реформы, которую хочет провести правительство Израиля. Это попытка серьёзного удара по авторитету премьер-министра Израиля, способная затронуть национальные интересы еврейского государства.

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Пилоты заявили, что со стороны правительства идут усилия изменить фундаментальный общественный договор, ради которого военные были готовы рисковать жизнью. Но дабы не ослаблять обороноспособность страны, импровизированная пауза будет сделана лишь "одним днём" - 8 марта и лишь во время учебных вылетов. Боевые задания же поставлены на паузу не будут, резюмировали пилоты.





Источник фото: bmpd.livejournal.com





Силы обороны Израиля крайне негативно высказались о действиях лётчиков, назвав однодневный протест серьёзным проступком, способным повлечь тяжёлые "оргвыводы" для конкретных протестующих лётных экипажей.

Недопустимо, чтобы пилоты боевой авиации сами выбирали на каких армейских сборах быть им или нет, отреагировали представители ЦАХАЛа.





Источник фото: warfor.me





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Протесты среди военных, в частности среди лётчиков ВВС Израиля, могут вызвать крайне тяжёлые последствия для этой страны, находящиеся на Ближнем Востоке, по причине всевозрастающей массы своих участников. Пока ситуация не является критической, но в будущем это может довести до катастрофических сложностей.