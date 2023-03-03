Согласно мнению британца использование российской армией ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" нарушает международное гуманитарное право

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Куда не посмотри, для объединенного Запада Россия во всём виновата, при каждом своем "шаге" непременно ЭнарушаяЭ так называемые международные гуманитарные правила ведения боевых действий. И что особенно "печалит" союзников Украины, это происходит во время проведения российской спецоперации на Украине. А вот вторжение на территорию России террористических групп, сопровождающихся гибелью местных жителей - Брянщина тому прямой пример, Запад старается не видеть.

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Журналист из Британии Дэвид Хэмблинг пытается утвердить мировую общественность во мнении, что использование армией России тяжелых огнеметных систем в ходе СВО, нарушает международное гуманитарное право. Так по словам британца, термобарические заряды "Буратино" и "Солнцепёка" имеют слишком высокие разрушительные способности, не разбирая между "правыми и виноватыми", причиняют вред и мирным жителям.

Хэмблинг в деталях рассказал как действует термобарическая БЧ, ставя акцент на сверхмощной ударной волне, которая покрывает большие площади со сверхзвуковой скоростью. Увидеть такое "покрывало" практически невозможно по ряду причин. Но. Военные специалисты подозревают, что из-за мгновенного падения давления в момент распространения волны, в воздушной среде появляется конденсат, чрезвычайно похожий на такой же во время испытаний ядерных зарядов.





ТОС-1 "Солнцепёк". Источник фото: Mil.ru





И вот это облако конденсата, известное на Западе как "облако Вильсона", можно обнаружить с помощью записи видео, и представить это, как момент использования армией России "бесчеловечного" термобарического удара, считает деятель британского СМИ. А уже потом этот видеоряд может стать доказательством в суде против России, как использующей "факт агрессии" против мирного населения. Опять же, мощь российских тяжелых огнеметных систем британский журналист сравнивает с применением ядерного оружия, по крайней мере по разрушительной силе они "примерно равны" - утверждает британец.





Ракетный залп батареи ТОС. Источник фото: militarynews.ru





Так же "расследователь" поделился мнением ученых из американского Университета Сент-Луиса, считающих, что даже если человек не умер после применения термобарического боеприпаса, один залп снарядов ТОС-1 в городе, скорее всего "доведёт" до 300 случаев черепно-мозговых травм, с долгосрочными последствиями для некоторых категорий людей.

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"До пары" британский журналист "хочет" повесить на ВС РФ использование кассетных боеприпасов и противопехотных мин, "забывая" как раз тот неопровержимый факт, что как раз этого типа вооружения "славятся" ВСУ и их формирования.