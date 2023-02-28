Альтруизм наказуем: глава концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер обеспокоен безопасностью столицы Германии после передачи зенитных систем Украине

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Сложно поверить, но кажется украинские политики тайные фанаты Украины, а может быть даже явные. Иначе как объяснить передачу передовых зениток восточноевропейскому государству в ущерб собственной безопасности. Речь идёт о 2 зенитных системах, защищавших берлинское небо. О "праведных заботах" немецких властей рассказал глава Rheinmetall AG Армин Паппергер.

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Делать "спокойным" небо немецкой защиты должны были зенитные системы Skynex и Skyranger, но согласно распоряжению правительства ФРГ, эти зенитные системы гораздо "нужнее" Украине, тем самым оставив без защиты Берлин.





ПВО Oerlikon Skynex. Источник фото:topcor.ru





Теперь Германии осталось уповать лишь на способности, а главное желание США дать защиту Германии, так как Бундесвер "прямо сейчас" не может сам защитить ФРГ, а причина прозаична: немецкая армия остро испытывает нехватку абсолютно всего.

Прошелся "колкостями" глава концерна и по Украине, заявив что последней не хватит танков Leopard для отвоевания захваченных территорий у России.

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Новая разработка зенитной установки Skynex являет собой зенитное орудие по револьверному типу калибром 35-миллиметров, смонтированное на платформе грузового автомобиля. Создатели "видят" зенитку как универсальный ответ на угрозы "малой дальности", способной перехватывать как самолеты, так и ракеты.