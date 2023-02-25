Пока а Германии "переживают" за свои власти, под какими бы то ни было предлогами не спешащими вступить в прямую конфронтацию с Россией, под Бахмутом у ВСУ дела настолько плохи, что появляются явные признаки, что готовится скорое отступление украинских формирований из города. Об этом прямо "кричит" уничтожение дамбы под Северным, пригородом Бахмута (Артёмовска).
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Местные жители сообщают, что заливает Ступки (район в Артёмовске) и улицы расположенные в низине. А так называемый Северный ставок (искусственный пруд "по-деревенски") значительно обмелел. Люди ранее укрывались в подвалах, вынуждены выйти на поверхность из-за затопления последних, тем самым попадая под угрозу обстрелов воюющих сторон.
Источник фото: tsargrad.tv
А теперь причина почему ВСУ подорвали дамбу. С наибольшей вероятностью военное положение у украинских формирований критическое и для замедления стремительного рывка музыкантов ЧВК "Вагнер" подрываются гидрологические сооружения и мосты, призванные замедлить преследование отступающих частей ВСУ. Не в последнюю очередь играет и смена погоды: сегодня в осаждённом городе температура +3, завтра ожидается потепление до +11, что грозит раскисанием грунтовых дорог и превращением в последних в болото для тяжелой техники. А большинство трасс и искусственным покрытием захвачены бойцами Вагнера или находятся под их огневым контролем.
Так что времени выйти из города у ВСУ остаётся совсем чуть-чуть.