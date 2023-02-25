Кажется в ФРГ стали забывать "русского Ивана", нанёсшего тотальное поражение гитлеровской Германии, иначе как называть слова, сказанные политологом Клаусом Крессом в интервью Der Spiegel.
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Эксперт по международному праву Клаус Кресс рассказал, что Германия имеет полное право вступить в войну с Россией на территории Украины. "Якобы" такая условность гарантирована правом на коллективную самооборону. И Кресс в сильном смятении почему Германия до сих пор не использовала свои возможности для участия в СВО на стороне Украины.
"Герой" новости. Источник фото: spiegel.de
К слову, у немецкого политолога есть ответ "почему всё так": оказывается нерешительность немецких элит позволяет России "спастись" из затруднительной ситуации и Украина "совсем одна" противостоит гигантскому медведю. Но раз Германия не может активно вовлечься в непосредственно СВО, то она может более активно раскрыть "карман военной помощи", но почему-то не делает этого, а текущей помощи явно недостаточно для Украины.
Сложно комментировать слова эксперта, который вероятно "в случае чего" вполне вероятно поедет в уютную Калифорнию попивать кофей и уже на расстоянии грозить России западной дубиной, а ведь мог бы сам "взять в руки дедушкин Шмайсер" и одеть каску с крестом и чёрную шинель того же родственника и отправиться в тот же Бахмут, но отчего-то не хочет...