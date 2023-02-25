Своим виденьем на тему СВО в интервью для Der Spiegel поделился эксперт по международному праву Клаус Кресс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Кажется в ФРГ стали забывать "русского Ивана", нанёсшего тотальное поражение гитлеровской Германии, иначе как называть слова, сказанные политологом Клаусом Крессом в интервью Der Spiegel.

реклама

Эксперт по международному праву Клаус Кресс рассказал, что Германия имеет полное право вступить в войну с Россией на территории Украины. "Якобы" такая условность гарантирована правом на коллективную самооборону. И Кресс в сильном смятении почему Германия до сих пор не использовала свои возможности для участия в СВО на стороне Украины.





"Герой" новости. Источник фото: spiegel.de





К слову, у немецкого политолога есть ответ "почему всё так": оказывается нерешительность немецких элит позволяет России "спастись" из затруднительной ситуации и Украина "совсем одна" противостоит гигантскому медведю. Но раз Германия не может активно вовлечься в непосредственно СВО, то она может более активно раскрыть "карман военной помощи", но почему-то не делает этого, а текущей помощи явно недостаточно для Украины.

рекомендации 3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 13700K дешевле 40 тр в Регарде -7% на ASUS 3050 = 25 тр Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом

Сложно комментировать слова эксперта, который вероятно "в случае чего" вполне вероятно поедет в уютную Калифорнию попивать кофей и уже на расстоянии грозить России западной дубиной, а ведь мог бы сам "взять в руки дедушкин Шмайсер" и одеть каску с крестом и чёрную шинель того же родственника и отправиться в тот же Бахмут, но отчего-то не хочет...