Как видит победу Украины в своих мечтах, разоткровенничался Секретарь СНБО Украины Данилов. В своем интервью для The Sun высокий киевский чиновник заявил, что война закончится, когда мы увидим украинские танки на Красной площади.
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секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. Источник фото: google.com
Что ни говори? а господин Данилов вовсе не оригинален: первые грезы о танках с Украины на Красной площади промелькнули в новостях ещё во времена майдана 2013-2014 годов, горьким "послевкусием" для той самой Украины аукнулся ушедший Крым с Севастополем. Затем во время так называемой АТО мечты немножко "конкретизировали" - уточнив что на Красной площади будут стоять именно американские Abrams. Мечта "реализовалась" в обратную сторону, когда от Украины откололся Донецк с Луганском, ну а после грянула СВО, где опять начались пустые разговоры о тех же украинских танках в столице России - теперь Украина лишилась крупных площадей Запорожской и Херсонской областей. Следовательно, новые старые разговоры о танках в Москве могут привести к новым территориальным потерям.
Но погодите ка, у Данилова есть "ещё одна мечта", точнее прогноз, согласно которому в эти 12 месяцев Россия распадётся.