Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Российские летчики с помощью корректируемых ФАБ-500 уничтожили склад боеприпасов и показали видео
Воздушная атака на склады ВСУ была осуществлена в пригороде Донецка - Авдеевке
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

   Как "не правильно" хранить боеприпасы рядом с ЛБС - прекрасно показала фронтовая авиация ВКС РФ, нанеся точный удар ФАБ-500 по складу боеприпасов в районе Авдеевки. О том что корректируемая авиабомба попала "куда надо", свидетельствует большой взрыв на месте попадания.

реклама

   О том что у нас появились старые добрые бомбы в новом "фейстюнинге", свидетельствуют опубликованные январские фотокадры. Не в последнюю очередь толчком для создания отечественного аналога западных корректируемых боеприпасов JDAM послужила новость о передаче такого типа оружия украинской армии. 


Корректируемый "подарок" для ВСУ ФАБ-500М-62. Источник фото: eurasiantimes.com


   Сам комплект-трансформер состоит из крыльев и навигационных приборов, что помогает бомбе провести относительно "самостоятельную доставку" себя любимой до цели, а позволяет обезопасить "самолёт-матку" от поражения ЗРК противника.

может быть интересно: В небе над Изюмом в воздушном бою российский истребитель сбил Су-27 украинских ВВС


   В случае если российской военной промышленности удастся выйти на "конвейерный темп" дооборудования неуправляемых бомб ФАБ-500, то для ВСУ наступят крайне печальные времена. Ведь именно тогда ВКС РФ смогут наносить воздушные удары без использования крайне дорогостоящих "Калибров" и "Искандеров".

рекомендации
3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68
3070 Gigabyte дешевле 50 тр - надо брать
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
3080 за 70тр с началом несмотря на курс
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

   Так в течение нескольких суток украинская армия потеряла несколько складов с вооружением.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#вкс рф
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Огромные российские стелс-беспилотники С-70 "Охотник" замечены на фоне военных действий на Украине
НАТО: Российские истребители пролетели в 70 метрах над военными кораблями альянса в Балтийском море
Авторитетный военный ресурс предложил воспитывать космические силы США «ремнем»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин: Всё тонет и вязнет, никаких решений не принимается
33
Пригожин пообещал не выводить ЧВК «Вагнер» из Бахмута, но проблема с поставками снарядов не решена
21
Обзоры AMD Ryzen 9 7950X3D и 7900X3D ожидаются за день до начала продаж
6
Российская авторизация Apple перестала ремонтировать технику, ввезенную по параллельному импорту
3
Пригожин впервые назвал чиновников в правительстве РФ, блокирующих поставки снарядов ЧВК «Вагнер»
18
В Минпромторге подтвердили, что современные истребители Су-57 активно применяются в ходе СВО
5
Су-57 активно применяется в СВО, где наносит удары по целям и участвует в воздушных боях
7
Стали известны зарплаты польских наёмников, сражающихся за Украину на Донбассе
7
В России запустят "Вепрь" - "сапера для информационных бомб и фейков" за 30 млн рублей
2
Украинские власти придумали технологичный способ, позволяющий загнать ещё больше мужчин в военкоматы
5
Toyota планирует начать сборку электрических кроссоверов в США летом 2025 года
+
Покупка Core i5-13400 лишена смысла — в играх новинка практически не оторвалась от Core i5-12400
10
США хотят получить от Турции 600 миллионов долларов за так и не поставленные истребители F-35
3
Российские десантники одними из первых прямо на СВО получили на вооружение БМП-2М "Бережок"
18
ASRock представила карту расширения PCI-E 5.0 Blazing Quad M.2 Card для четырех SSD
2
Страны Ближнего Востока проявили интерес к российскому истребителю Су-75 Checkmate
2
К концу месяца Micron завершит сокращение 10% персонала
+
Роуминг по всему миру компания Starlink оценила в $200 в месяц
2
NVIDIA заработает на интересе к ChatGPT больше, чем разработчики специализированных процессоров
+
Не шедевр, но достойно: Atomic Heart получила в основном позитивные отзывы критиков
10

Популярные статьи

Россия нарастила объемы производства Су-57М - первый полк будет сформирован к концу 2023 года — MWM
57
Американские истребители F-35 постоянно ломаются и за 5 лет состарились сильнее, чем F-15E за 30 лет
10
Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru
171
США пытаются сократить "гиперзвуковой разрыв" с Россией и Китаем - Asia Times
2
Обзор всех полезных новшеств Windows 11 22H2 в 2023 году
14
Сериал Чужестранка (Outlander) - немножко хорошей фантастики
7
Два стратегических ракетоносца ВКС РФ признаны самыми опасными бомбардировщиками в мире - MWM
10
Ложь и обманутые надежды от современного игростроя
14
Chi Calculator 2.2: Именно таким должно быть ПО для Linux (Desktop)
22
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M Mortar WIFI
4

Сейчас обсуждают

Ёшкин кот
23:06
Хохлов запретить надо
На Украине собираются запретить продажи Atomic Heart
Acid Rain
23:05
Мля, я только на десятку пересел ;)
Упоминание Windows 12 и Windows Server 2025 заметили в программном обеспечении для виртуализации
Viktor Strelezkij
23:04
Цифры у Конашенкова брали? Арифметика, явно его слабое место...
Украина не сможет провести наступление, поскольку армия РФ уничтожила большую часть оружия из США
V.L.A.D.L.E.N
22:59
Каклы негодуют.😆
На Украине собираются запретить продажи Atomic Heart
Александр Ершов
22:59
Легко — в настройках ставишь нажатие колёсика на тап тремя пальцами и кайфуешь
В Google Chrome работают над закрытием вкладок двойным кликом
Денис Толубец
22:52
как говорится скупой платит дважды, тупой трижды а автор статьи постоянно ибо не понятно как он делал бюджет компа и не поискал материнку лучше как минимум.
Как я собрал ПК на Ryzen и новой плате AM4 в 2023 году и получил кучу проблем
Dmitry Mitry
22:51
Последнее время хорошие ААА шутеры выходят чуть ли не раз в пятилетку, так что Atomic Heart однозначно событие.
Atomic Heart успешно стартовала в Steam и получила очень высокие пользовательские оценки
RedStone
22:49
В составе России будут русские, а не эти оголтелые мартышки, именующие себя титульниками.
В НАТО и Госдепе США прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
RedStone
22:48
Об этом даже пэршопрэзыдэнт нэзалэжной говорил в интервью, что дескать если бы я не согласился - я не стал бы президентом.
В НАТО и Госдепе США прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
RedStone
22:47
Прислушиваться к петуху - себя не уважать
В НАТО и Госдепе США прокомментировали приостановку участия России в ДСНВ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем