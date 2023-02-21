Воздушная атака на склады ВСУ была осуществлена в пригороде Донецка - Авдеевке

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Как "не правильно" хранить боеприпасы рядом с ЛБС - прекрасно показала фронтовая авиация ВКС РФ, нанеся точный удар ФАБ-500 по складу боеприпасов в районе Авдеевки. О том что корректируемая авиабомба попала "куда надо", свидетельствует большой взрыв на месте попадания.

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О том что у нас появились старые добрые бомбы в новом "фейстюнинге", свидетельствуют опубликованные январские фотокадры. Не в последнюю очередь толчком для создания отечественного аналога западных корректируемых боеприпасов JDAM послужила новость о передаче такого типа оружия украинской армии.





Корректируемый "подарок" для ВСУ ФАБ-500М-62. Источник фото: eurasiantimes.com





Сам комплект-трансформер состоит из крыльев и навигационных приборов, что помогает бомбе провести относительно "самостоятельную доставку" себя любимой до цели, а позволяет обезопасить "самолёт-матку" от поражения ЗРК противника.

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В случае если российской военной промышленности удастся выйти на "конвейерный темп" дооборудования неуправляемых бомб ФАБ-500, то для ВСУ наступят крайне печальные времена. Ведь именно тогда ВКС РФ смогут наносить воздушные удары без использования крайне дорогостоящих "Калибров" и "Искандеров".

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Так в течение нескольких суток украинская армия потеряла несколько складов с вооружением.