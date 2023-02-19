Эта атака вошла в серию ударов по командным пунктам центрам расположения личного состава ВСУ

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Эти сутки не были спокойными для ВСУ. Украинское ебо "разверзлось" высокоточными ракетами и самолётами. Бои не стихают и на земле. Такой итог подвело российское Минобороны.

реклама

В качестве объекта для атак высокоточными "Калибрами" был выбран центр временной дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ, расположенный в округе Хмельницкого. А в самой Хмельницкой области в добавок был уничтожен склад боеприпасов для артиллерии, замаскированный в строениях ж/д станции Гречаны. Подтверждение по прилёту зафиксировано и с украинской стороны, в частности удар зафиксировали и в Генштабе ВСУ. Изменив формулировку в "положительную сторону": якобы украинская ПРО перехватила все выпущенные ракеты.





Под раздачу российскими высокоточными ракетами попали и командные пункты 72-й ОМБр ВСУ и 102-й бригады ТРО в районе Запорожской области. Но тут уже отметилась авиация ВКС РФ.





Источник фото: 1tv.ru





На земле тоже жарко. Под Купянском группа "Запад" проводит оборону, моментами переходящую в контратаки. Штурмовые действия со стороны ВС РФ зафиксированы в Двуречной и Краахмальном Харьковщины. "Без внимания" не остается и ЛНР, где ярость схватки распространилась и на Новоселовское.

может быть интересно: Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями







На Донецком "векторе" обнаружен и поражен огнем ЗРК "Бук-М1".

рекомендации 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 13700K дешевле 40 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке

ВСУ не помогла даже пресловутая "децентрализация" хранения боеприпасов. Только за одни сутки в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили 4 таких склада.