Эти сутки не были спокойными для ВСУ. Украинское ебо "разверзлось" высокоточными ракетами и самолётами. Бои не стихают и на земле. Такой итог подвело российское Минобороны.
реклама
В качестве объекта для атак высокоточными "Калибрами" был выбран центр временной дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ, расположенный в округе Хмельницкого. А в самой Хмельницкой области в добавок был уничтожен склад боеприпасов для артиллерии, замаскированный в строениях ж/д станции Гречаны. Подтверждение по прилёту зафиксировано и с украинской стороны, в частности удар зафиксировали и в Генштабе ВСУ. Изменив формулировку в "положительную сторону": якобы украинская ПРО перехватила все выпущенные ракеты.
|может быть интересно: Боец ЧВК "Вагнер" - в Угледаре Украина потеряла 7 раз больше бойцов, чем штурмующая сторона
Под раздачу российскими высокоточными ракетами попали и командные пункты 72-й ОМБр ВСУ и 102-й бригады ТРО в районе Запорожской области. Но тут уже отметилась авиация ВКС РФ.
Источник фото: 1tv.ru
На земле тоже жарко. Под Купянском группа "Запад" проводит оборону, моментами переходящую в контратаки. Штурмовые действия со стороны ВС РФ зафиксированы в Двуречной и Краахмальном Харьковщины. "Без внимания" не остается и ЛНР, где ярость схватки распространилась и на Новоселовское.
|может быть интересно: Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
На Донецком "векторе" обнаружен и поражен огнем ЗРК "Бук-М1".
ВСУ не помогла даже пресловутая "децентрализация" хранения боеприпасов. Только за одни сутки в Херсонской области российские артиллеристы уничтожили 4 таких склада.