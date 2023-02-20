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В небе над Изюмом в воздушном бою российский истребитель сбил Су-27 украинских ВВС
Сообщается, что поражение украинской машине было нанесено ракетой
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   В Харьковской области в изюмском небе был поражен украинский истребитель Су-27. Завязавшийся воздушный бой стал продолжением наземной наступательной операции российских войск. Атакующий успех достигнут и на других географических направлениях, так российское Минобороны заявило, что один из пригородов Артёмовска - Парасковиевка, полностью под контролем армии России.

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   И возвращаясь к сообщению выше. Су-27 украинских ВВС был сбит ракетой с неназванного самолёта ВКС.


Источник фото: rg.ru


   Также ВС РФ сопутствуют успешные действия под Артёмовском, где украинские силы потеряли до роты в живой силе, 3 броневика, 2 установки "Град" и гаубицу Д-30. Также сообщается об уничтожении американской РЛС AN/TPQ-36.

   Под Купянском противник лишился танка и 3 автомобилей ВСУ. 

   В ДНР корпус Народной милиции ЛНР поразили 2 броневика, гаубицы Д-30 и ещё одну РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

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    В Запорожской области и Южно-Донецком направлениях ВСУ потеряли до полуроты в живой силе, уничтожен 1 танк и 2 БМП. Под Угледаром взорваны 3 склада артиллерийских снарядов.

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#су-27 #был сбит украинский су-27
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