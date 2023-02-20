Российская ювелирная мода не стоит на месте и смело смотрит вперёд, иначе как объяснить появление на рынке свежего взгляда на классические Apple Watch 8 от российского "ювелирного бренда Hi-Tech" - Caviar.
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"Коробочка" для заокеанского гаджета обладает оригинальной идеей: в корпусе Supreme Flying Diamonds "базовые" Apple Watch 8 превращаются-превращаются в часы "чернее самой чёрной кошки в мире". И это совершенно не шутка.
На титановое покрытие кейса сверху нанесена "реплика" той самой Vantablack - краски, которую считают самой черной в мире. Сама же краска содержит частицы углеродных нанотрубок с поглощающими способностями к свету в 99,965%. Для человеческого глаза это имеет эффект "черной дыры", где при взгляде на объект, выкрашенный такой краской, он кажется на порядки темней самого тёмного природного или искусственного предмета. Точно такая же краска нанесена и на ремешок гаджета.
Supreme Flying Diamonds. Источник фото: hi-tech.mail.ru
Для любителей "посверкать" бампер часов окантован 12 бриллиантами, имеющими диаметр в 1,8 мм. Ночью или в тёмное время суток часы становятся практически невидимыми из-за своих особенностей - видны лишь только эти благородных каменья. Подобный вид создает эффект парения в воздухе бриллиантов для внешнего наблюдателя, решившего полюбоваться вашими Apple Watch.
Цена одного комплекта составляет внушительные 299 000 рублей. Всего было изготовлено три экземпляра. К настоящему времени все они раскуплены.