Данный удар является подготовительным шагом для "освобождения Крыма"

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Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

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RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Пока на "севере" СВО бахмутская группировка ВСУ несёт необязательные потери в ходе удержания города, теряя боеспособные резервы, на условном "юге" главком ВСУ Валерий Залужный накапливает ударный кулак для будущего наступления. Но. Наступление станет лишь тогда возможным, когда ВСУ "сдюжат" наступление ВС РФ.

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Правда по заявлениям Генштаба уже ВС ВСУ, появляется "небольшой нюанс" - российские войска проведут массированный "наступ" на от 5 до 7 различных векторах атак.

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Кажется, отразить такое будет очень сложно. Но не в планах украинских генштабистов, "мрия" которых видит уже гораздо дальше, когда в ходе гипотетического отражения всей мощи российской армии, украинские военные устремятся на запорожский Токмак с последующим его штурмом.





будущие танки для ВСУ - Leopard 2 Источник фото: news.ru





Именно под так называемую запорожскую группировку ВСУ "выпрашиваются" современные западные танки и даже подводная лодка, а в европейских странах идёт подготовка будущих танкистов Leopard-2 и водителей американских M2 Bradley.

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Уверенный в скорой победе Зеленский сходу отринул даже гипотетическую попытку переговоров с Россией, и запланировавший после весеннего наступления "полную деоккупацию Крыма".

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Но как говорится в одной очень известной рекламе - "Это ещё не всё". После "передачи" Украине Донбасса и Крыма, Россия должна провести ядерную денуклеаризацию - то есть отказаться ядерного оружия, и передать Украине 1 трлн. долларов "на восстановление". Вот такие мечты украинского президента мира.