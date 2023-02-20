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Главком ВСУ генерал Залужный уже подготовил наступление украинских сил на Запорожском направлении
Данный удар является подготовительным шагом для "освобождения Крыма"
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   Пока на "севере" СВО бахмутская группировка ВСУ несёт необязательные потери в ходе удержания города, теряя боеспособные резервы, на условном "юге" главком ВСУ Валерий Залужный накапливает ударный кулак для будущего наступления. Но. Наступление станет лишь тогда возможным, когда ВСУ "сдюжат" наступление ВС РФ. 

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   Правда по заявлениям Генштаба уже ВС ВСУ, появляется "небольшой нюанс" - российские войска проведут массированный "наступ" на от 5 до 7 различных векторах атак. 

почитать в тему новости: У украинского экипажа танка Leopard 2 будет лишь от 7 до 9 секунд, чтобы поразить российский танк


   Кажется, отразить такое будет очень сложно. Но не в планах украинских генштабистов, "мрия" которых видит уже гораздо дальше, когда в ходе гипотетического отражения всей мощи российской армии, украинские военные устремятся на запорожский Токмак с последующим его штурмом. 


будущие танки для ВСУ - Leopard 2 Источник фото: news.ru


   Именно под так называемую запорожскую группировку ВСУ "выпрашиваются" современные западные танки и даже подводная лодка, а в европейских странах идёт подготовка будущих танкистов Leopard-2 и водителей американских M2 Bradley. 

в тему новости: Немецкое общество удивлено просьбам о поставке подводных лодок на Украину - Spiegel


   Уверенный в скорой победе Зеленский сходу отринул даже гипотетическую попытку переговоров с Россией, и запланировавший после весеннего наступления "полную деоккупацию Крыма".

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   Но как говорится в одной очень известной рекламе - "Это ещё не всё". После "передачи" Украине Донбасса и Крыма, Россия должна провести ядерную денуклеаризацию - то есть отказаться ядерного оружия, и передать Украине 1 трлн. долларов "на восстановление". Вот такие мечты украинского президента мира.

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#всу #m2 bradley #валерий залужный
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