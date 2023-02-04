Кроме того, согласно настоятельным просьбам украинского замминистра Андрея Мельника, Германия должна переоборудовать ВМС Украины

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Золото. Больше золота. Точнее подводных лодок. Такими просьбами-требованиями всё никак не отстанут от бедной Германии политики украинской державы. В частности одним из таких просителей выступил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник, в бытность свою послом в Германии изрядно попивший "немецкой кровушки" своими угрозами и откровенно хамским поведением (как для дипломата). И это не удивляет: человек во всеуслышание назвавший лидера ФРГ (Олафа Шольца) - "обиженной ливерной колбасой", и не на такое способен.

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Подводная лодка проекта 212A. Источник фото: seaforces.org





В федеральной республике изумились, открыв рты, настоятельным просьбам официального Киева перевооружить ВМС Украины, где одно из требований заключалось в передаче подводных лодок. Об этом написали в газете Spiegel.

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В Германии считают, что даже передача одной подводной лодки может сильно ослабить НАТО. Также известно какую лодку "хочет" господин Мельник. Это HDW Class 212A - одна из лучших подводных лодок мира в своем классе.

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Что интересно, на Украине не задаются вопросом, почему за столько много лет, "гениальная нация" не только не сохранила могучее морское наследство СССР, но и не смогла создать своё, хотя бы даже самые простенькие катера. А вот просить просто так, на Украине еще не разучились.