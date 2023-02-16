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Россия задействовала новую ракетную тактику, обманув расчёты украинских ПВО ложными целями
Видоизменённая тактика ракетных атак позволила России выявить позиции украинских ПВО
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Прошлой ночью армия России повторила массированный воздушный удар по военным целям и критической инфраструктуры Украины с помощью барражирующих боеприпасов. Взрывы после попаданий были слышны в Полтавской, Львовской, Запорожской, Сумской, Одесской, Черкасской, Николаевской и других областях.

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   Украинская ПВО не бездействовала, но это не сильно помогло ей снизить количество попаданий в защищаемые объекты. Так как большинство обнаруженных воздушных целей были просто летящими болванками. Но эти ложные цели здорово помогли "в засветке" позиций украинских расчётов ПВО. 


М-55 "Геофизика". Источник фото: partyadela.ru


   А вот настоящие ракеты "не забыли" про критическую инфраструктуру Украины, которая была поражена как на западе, так и на севере Украины.

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   Прокомментировал атаку минувшей ночью Андрей Ермак, глава офиса президента страны, отметивший, что теперь ВС РФ вместе с боевыми ракетами выпускает очень много "ненастоящих ракет", тем самым отвлекая и перегружая ПВО ВСУ.

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   Сюда же российская экспертная сторона добавляет ряд особенностей: ракетная атака была проведена ночью, а для более лучшей эффективности днём ранее была проведена доразведка целей с помощью воздушных зондов и стратегических БПЛА, Помимо разведки, данные объекты подвергались атаке наземных сил ПВО, тем самым демаскируя украинские ЗРК и заставляя их тратить боекомплект. Ночью же эти районы или облетались или целенаправленно уничтожались.

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#пво всу #украинское пво
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