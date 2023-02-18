Хватит или нет снарядов бойцам ЧВК "Вагнер", но чего точно хватит, так это воинской смекалки, которые сознательно "дают добро" на вход подкрепления ВСУ в Бахмут.
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Недавно в ходе штурма музыкантами пало село Парасковиевка вблизи Артёмовска. Такой "пасьянс" делает крайне бесперспективным положение бахмутского гарнизона. Причина всё та же: скорый котёл и "тотальное переваривание" ВСУ. Большинство путей в город перекрыты физически или контролируются огневым "одеялом" российских артиллерийских расчетов и авиации ВКС.
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Раненый украинский солдат в Артёмовске. Источник фото: google.com
Об сложившийся ситуации прекрасно осведомлены в Генштабе ВСУ, но вывести полуокружённые войска не даёт Зеленский. Поэтому снабжение резервами и техникой идёт через окрестные поля, пока позволяет погода. Но открытая местность имеет свой недостаток - такие пути легко обнаруживаются российской разведкой с последующим перепахиванием артиллерии.
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И тут расскажем об интересном нюансе, который подметили в ВСУ: ЧВК "Вагнер", штурмующие Бахмут, осознанно не перерезают пути снабжения и эвакуации на одном из направлений в яростный город. Используя так называемую тактику мышеловки, согласно которой музыканты сознательно "накачивают" город украинской воинской подмогой, дабы когда придёт время, захлопнуть бахмутскую ловушку и максимизировать потери ВСУ, когда котёл полностью замкнется.