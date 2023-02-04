"Бороться до конца" - именно с таким призывом обратился российский предприниматель и владелец ЧВК Вагнер к украинскому президенту

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Зеленский стал известен пусть не всему миру, но хотя бы СНГ благодаря своему неподражаемому актерскому мастерству по части комедии, и тут не поспоришь - талантлив же. Правда интересно каково ему теперь, когда бывшего КэВээНовского кривляку самого затроллили. Речь идет об обращении Евгения Пригожина к президенту Украины, в котором он просит не выводить войска из осажденного города.

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Источник фото: radiosputnik.ria.ru





А вот совсем иного мнения западные генералы, которые пускай не так слезно как хотелось бы осажденным, ныкающимся по подвалам ВСУшникам, но все-таки уговаривают вывести войска из Артемовска (Бахмута).





Предлагаю вам самим насладиться прекрасным образчиком эпистолярного жанра господина Пригожина:





То самое письмо "Украинскому султану". Источник фото: https://vk.com/concordgroup_official





В самом Артемовске ни на минуту не стихают ожесточенные бои, артиллерия армии РФ держит под огневым контролем все дороги, ведущие в город. Но, вместо того чтобы отвести войска и спасти хотя бы их остатки, украинские генералы подтягивают дополнительные силы к Артемовску.

И словно прислушиваясь к "вредным советам" от Пригожина, Зеленский заявил, что город никто не сдаст и войска будут стоять до конца.

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А вот по словам вашингтонских ястребов, вывод войск ВСУ из бахмутовской мясорубки "нежелателен" - так как военным Украины нужно выиграть время до поступления западного оружия.