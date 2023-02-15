Удивительно, но факт: американцы так и не смогли основательно освоить создание успешного гиперзвукового проекта, отставая на годы от своих заокеанских "коллег" - России и Китая. Но тем не менее звёздно-полосатая армия не прекращает попытки переоснастить свои стандартные носители крылатых ракет на способность стрелять разрабатываемым гиперзвуковым оружием. В частности речь идёт о скандальном эсминце DDG-1000, больше известном как USS Zumwalt. Первые запуски гиперзвукового оружия с данного корабля планируется провести в 2025 году.
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USS Zumwalt. Источник фото: dvidshub.net
Помимо этого в грандиозных планах военного ведомства добавить возможность запуска гиперзвука и с подводных лодок класса Virginia (планируется осуществить к 2028 году).
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А теперь поговорим о проблеме, почему при всём техническом превосходстве над остальным миром, США всё так долго идёт с ракетами. В частности, при проектировании и создании кораблей класса Zumwalt пусковые шахты ракет не были предназначены для размещения носителей гиперзвукового оружия.
Теперь "следующий шаг" за американскими налогоплательщиками, которым в очередной раз Пентагон залезет в карман.