Теперь понятно "стало сразу" почему в Белом доме озаботились сделать новый военный бюджет - рекордным: куда ни посмотри, везде сроки поставок военной техники в войска срываются по тем или иным причинам, взять хотя бы развитие проекта атомных подводных лодок "Вирджиния".
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Судостроительная верфь Newport News Shipbuilding, где как раз занимаются постройкой лодок данного проекта, за 2 минувших года, так и не смогла передать в ВМС США ни одной новой лодки. Можно ли в срывах поставки обвинять и General Dynamics Electric Boat, которая тоже участвовала в постройке, судить сложно. Но официально причиной, воспрепятствовавшей "дать флоту угля" с весны 2020-го по зиму 2022-го года, называется коронавирусная пандемия.
многоцелевая АПЛ ВМС США типа "Вирджиния". Источник фото: wikipedia
Но срыв сроков поставок ни капельки не повлиял на радужный оптимизм директора судостроительной компании Криса Кастнера, который считает, что после передачи 7 последних АПЛ пакета Block IV, Пентагон заключит жирный контракт на строительство нового конфигурационного проекта Block V.
Что ни говори, а США по-прежнему являются флагманами АПЛ-строительства, создавая ударные подводные лодки в воистину товарных количествах, как добрая бабушка баулами выпекает горячие пирожки. И поэтому мощь подводного флота ВМС недооценивать совершенно не стоит.