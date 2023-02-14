Выход в море кораблей с тактическим ядерным оружием, зафиксировано впервые за последние 30 лет

Часть кораблей Северного флота России совершила учебно-боевой выход море с комплектом тактического ядерного оружия. Соответствующий доклад сделала разведывательная организация Норвегии. Последний раз такой поход был совершен 30 лет назад.

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Конечно, поход с "ядерным вооружением" на борту не гарантирует на 100% скорое начало третьей мировой войны и приближение её горячей фазы, но является грозным намеком-предупреждением сидеть на причинном месте "глубоко и спокойно" всем противникам России.





ТАРК "Пётр Великий". Источник фото: bmpd.livejournal.com





Как экскурс в историю: последний раз, когда надводный состав Северного флота выходил в открытое море, имея тактические ядерные заряды, случился ровно 30 лет назад в эпоху грозного Советского Союза. И видимо из-за обострения международной военно-политической обстановки принято решение славную традицию возродить. А от чего бы и нет, Норвегия откровенно продемонстрировала своё "дружелюбие", отправив закодированный сигнал на подрыв веток "Северных потоков".





Но не только с Северного моря может "вдарить" Россия. Так находящийся на международных учениях фрегат Горшков тоже не дает расслабиться западным "партнёрам".

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Между тем в экспертной среде ходит предположение, что фрегат "Адмирал Горшков" вооружен не просто "Цирконами", а вооружен данными гиперзвуковыми ракетами с ядерным зарядом. В настоящее время перехват таких ракет не то что бы затруднён, он просто невозможен.