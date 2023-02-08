Несмотря на громогласную поддержку Украины США, Тайвань видит, что для заокеанского государства он много важнее, но не расслабляется, понимая что "он следующий". На всех пора островное государство закупает иностранное вооружение, не забывая создавать свое. В местной прессе появились публикации об испытании дальнобойной крылатой ракеты.
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Ракета, способная долететь через пролив и ударить по крупным городам Китая, испытывалась в рамках сотрудничества местного института с Минобороны Тайваня. Технические характеристики ракеты повышенной дальности следующие: "Сильный ветер", а именно так переводится Hsiung Feng IIE, способна пролететь 1200 километров, что "достаёт" не только до прибрежной зоны КНР, но даже до "глубинных" городов. Примеры таких мегаполисов - это всему известная Ухань и менее известный Циндао.
Источник фото: missilethreat.csis.org
Участники испытаний ракеты отчитались об успешном пуске. Но без подробностей.
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Для справки: Сюнфэн 2Е - это модификация ПКР Hsiung Feng IIE с повышенной "дальнобойностью" во много крат в сравнении с её "базовыми версиями". Корабли Тайваня, оснащенные Hsiung Feng II и Hsiung Feng III способны вести огонь этими ПКР лишь на расстояние, не превышающее 160 километров. Что говорит об огромном успехе в деле увеличения боевого потенциала ракеты. Разработка Hsiung Feng IIE ведется с 2001 года (это ответ, что якобы украинцы за год "создали и разработали" кучу ракет в насквозь коррумпированном государстве, откуда с первой же возможностью бегут все сколько-нибудь талантливые ученые и кадры). По открытым данным известно, что ракета весит примерно 1 тонну и имеет ударную часть 200 кг. Скорость ракеты около 0,85 Маха, а система наведения инерциальная и в дополнение используется GPS.