Удача так и не посетила Владимира Зеленского во время его заграничного турне: ни Макрон, Ни Сунак не смогли, или скорее всего не захотели дать четкие обязательства по передаче Украине боевых самолетов. Bloomberg разочаровывающе утверждает: "флагманы" европейской политики лишь дали пустые обещания, не сказав ничего конкретного.
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Военная помощь Украине будет оказываться, но ограниченная, самолеты сюда совершенно не вписываются. Примерно такой одинаковый ответ услышал президент Украины в европейских столицах. Обещания были многочисленными и разнообразными, но без подписания каких-то конкретизирующих документов. В общем всё как любят делать европейские бюрократы: Мы за всё хорошее и против всего плохого, ограничившись лишь дежурными словами полной поддержки.
Eurofighter Typhoon. Источник фото: militaryarms.ru
К слову, дабы Владимир Александрович не слишком усердствовал в своих просьбах, его время общения с "вершителями" европейских судеб ограничили протокольными 30 минутами, после чего прием завершался.
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И знаете что, европейцев и их "панов" понять можно: тут упирается вся эта ситуация не только в деньги, но и в наличие специалистов и оборудования: если жэ потенциальные истребители будут взлетать с европейских аэродромов, даже той Польши или Румынии, то это ничто иное, как прямая война НАТО против России; и все это в Европе прекрасно понимают, кроме Владимира Александровича...