Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
Европейские лидеры не готовы передать истребители Украине, отказавшись от всех обязательств
Здесь страны Европы как никогда едины свой позиции
рекомендации
-20% на 4070 Ti в Ситилинке
Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

   Удача так и не посетила Владимира Зеленского во время его заграничного турне: ни Макрон, Ни Сунак не смогли, или скорее всего не захотели дать четкие обязательства по передаче Украине боевых самолетов. Bloomberg разочаровывающе утверждает: "флагманы" европейской политики лишь дали пустые обещания, не сказав ничего конкретного. 

реклама

   Военная помощь Украине будет оказываться, но ограниченная, самолеты сюда совершенно не вписываются. Примерно такой одинаковый ответ услышал президент Украины в европейских столицах. Обещания были многочисленными и разнообразными, но без подписания каких-то конкретизирующих документов. В общем всё как любят делать европейские бюрократы: Мы за всё хорошее и против всего плохого, ограничившись лишь дежурными словами полной поддержки. 


Eurofighter Typhoon. Источник фото: militaryarms.ru


   К слову, дабы Владимир Александрович не слишком усердствовал в своих просьбах, его время общения с "вершителями" европейских судеб ограничили протокольными 30 минутами, после чего прием завершался. 

вам будет интересно: Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар


рекомендации
-17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
-19% на 13900KF - цены рухнули
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

   И знаете что, европейцев и их "панов" понять можно: тут упирается вся эта ситуация не только в деньги, но и в наличие специалистов и оборудования: если жэ потенциальные истребители будут взлетать с европейских аэродромов, даже той Польши или Румынии, то это ничто иное, как прямая война НАТО против России; и все это в Европе прекрасно понимают, кроме Владимира Александровича...

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#истребители для украины
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Украинцы начали использовать российский высокоточный боеприпас "Краснополь" и показали видео
24
Западные СМИ сообщают о подготовке ВС РФ масштабного наступления с участием колоссального количества бронетехники и авиации
11
Появились кадры применения танка Т-14 «Армата» в зоне СВО
10
Смартфон Realme GT Neo 5 представлен с зарядкой мощностью 240 Вт
1
ЧВК «Вагнер» больше не набирает заключённых, а Пригожин совершил боевой вылет на самолёте СУ-24
16
Россия покажет на Аero India более 200 образцов военной техники, включая самолеты Су-57Э и Checkmate
1
С начала СВО в акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
5
Украинцы передали молдавской разведке план по дестабилизации молдавского режима
3
Номенклатура военных поставок Украине меняется для возвращения украинских территорий - Блинкен
4
Навязчивая реклама в Windows 10 стала работать как вирус-вымогатель, требуя данных банковской карты
3
Le Figaro: Российский робот «Маркер» не сможет справиться с танками Leopard или Abrams
37
Илон Маск запретил использовать Starlink в военных целях в Украине – запускать дроны уже нельзя
4
Акции Google потеряли более 100 миллиардов долларов после того, как чат-бот Бард дал ложный ответ
5
Ученые работают над экранированием солнечных лучей для торможения глобального потепления
4
От американских гаубиц M101 запорожское направление "обеззаразил" отечественный комплекс Пенициллин
+
Аэростат из КНР висел долгое время над объектами и сделал более детальные снимки, чем спутник
5
CATL удалось увеличить свою долю рынка тяговых аккумуляторов до 37%
+
Intel Core i9-13980HX и 13900HX подвинули AMD Ryzen 9 7845HX в рейтинге ноутбучных ЦП PassMark
+
В России создали гранаты, способные защитить бойцов и технику от управляемых ракет
1
Microsoft анонсировала поисковик Bing на базе ChatGPT и браузер Edge
+

Популярные статьи

Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
15
Вместо истребителей F-16 Англия даст Украине старые Тайфуны, которые не пригодны для боевых условий
7
Устанавливаем и тестируем облегченную версию Windows 11 Tiny11 — похоже, это идеальная Windows 11
32
В США считают, что Китай разрабатывает истребитель 6-го поколения на базе J-20 - новые кадры
10
Heroes of Might and Magic III - игра на все времена с большой буквы, которая актуальна до сих пор
35
Стоит ли покупать Xbox series X
19
ТОП-12 модулей и комплектов оперативной памяти DDR4 и DDR5 для игрового компьютера в 2023 году
25
Обзор Gigabyte APP Center: Как Gigabyte навязывает проблемную утилиту пользователям Windows 10/11
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Gaming X Trio
26
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
16

Сейчас обсуждают

kilobait3
19:49
человек привыкает ко всему. для меня мышь в 2005г стала просто открытием и очень тупым и неудобным инструментом когда я оставил позади шляпу и лунный свет юни и открыл первые окна.
Стоит ли покупать Xbox series X
Мик Диден
19:47
Лахта, этих терминаторов всего около десяти успели наклепать. И раньше их никогда не использовали)
В ходе боев на территории ЛНР российская армия потеряла один БМПТ "Терминатор"
Мик Диден
19:46
очень забавно - западные танки еще не пришли, а рашисткаяя техника предназначенная для борьбы с ними уже уничтожается
В ходе боев на территории ЛНР российская армия потеряла один БМПТ "Терминатор"
kilobait3
19:46
консоль должна быть игровой и для игр. а тот мусор что сейчас делают янки, катанадрочеры и прочие. просто бесполезный и дорогой хлам!
Стоит ли покупать Xbox series X
nutty8704
19:44
Как-то так?
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
Ultimauser
19:43
Минимум 16, ниже уже не видеокарты, а затычки.
Какая видеокарта понадобится для Hogwards Legacy - тест 50 графических ускорителей
kilobait3
19:43
спасибо. лучше лесом и с волками чем железо с косяками!
Ryzen 5 5600X стоит дешевле Core i5-12400F и, похоже, стал лучшим выбором для игровых ПК в 2023 году
хахахер
19:42
а кто под бахмутом Ростов штурмует
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
nutty8704
19:42
Ну да, ну да.... Вот только у меня все равно будет свет... А расхерячить все вам не дадут, а вот оружие нам дадут вас xepячить...
ВС РФ ужесточили ракетные удары по объектам энергетики Украины: целями стали машинные залы электростанций
kilobait3
19:42
во дичь.
Пробую использовать Ryzen Master и Ryzen Controller в Windows 7/10 и Xubuntu 22.04.1. Часть 3
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем