Как говорится, ещё мы не увидели остывший остов немецкого ОБТ Леопард (без разницы какой модификации) где-нибудь в Донецкой или иных областях, где проводится СВО, Украина, так и не получив к настоящему времени ни одного танка из "семейства Леопардовых", уже выпрашивает у концерна Rheinmetall совершенно свежий перспективный танк KF51 Panther. И это не россказни официальных украинских СМИ, как могли бы подумать, а слова генерального директора компании Армина Паппергера, которому врать совершенно не с руки.
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KF51 Panther. Источник фото: rheinmetall-defence.com
К слову, KF51 Panther продемонстрировали лишь совсем недавно во время летней выставки в Париже в 2022 году. А украинские ВСУ может стать первой страной, у которой этот танк может появиться.
На уровне слухов первая поставка Panther KF51 ожидается через полтора года или немногим ранее. Сборка танков будет осуществлена в Германии или соседней Венгрии.
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Как бы "между прочим", в новой Пантере будет реализована программа "дрон+танк", которую хотели внедрить на той самой Армате. Запускаться немецкие дроны будут с помощью пусковой установки. Причем танк будет полноценным носителем целых двух типов БПЛА: от разведывательного до так называемого дрона-камикадзе. Бронированная машина будет вооружена гладкоствольной пушкой L52 калибром 130 мм. В качестве брони возможно использование AMAP (Advanced Modular Armor Protection) - защищающей от всех типов боеприпасов, даже перспективных.