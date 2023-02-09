"Официальная" цель визита - укрепить партнерство с Турцией

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С началом СВО Черном море было свободно от каких бы то ни было американских военных кораблей. Но спустя год американцы решили вернуться. И первым кораблём, посетившим во время СВО наше море со стороны ВМС США станет эсминец USS Nitze.

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Корабль относится к так называемому "ударному типу" и вооружен управляемыми ракетами DDG 94. А сам эсминец приписан к АУГ с "флагманом" авианосцем USS George H.W. Bush.

"Официальной причиной", по которой американцам внезапно захотелось погостить у черноморского побережья России, можно назвать Турцию, якобы для укреплений внутриблоковых отношений между Турцией и НАТО.





USS Nitze. Источник фото: aa.com.tr





Неофициально же, цель визита - совсем не повод пришвартоваться в Стамбуле и осмотреть шпили старинных зданий, а демонстрация силы в ответ на появление "у американских берегов" российского фрегата "Адмирал Горшков" в Атлантическом океане. Многоцелевой фрегат 1-го ранга оснащен ракетами Калибрами, Ониксами, и Цирконами.





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Последним визитом, когда американский боевой корабль появлялся в Черном море - это декабрь 2021 года.