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С начала СВО а акватории Черного моря впервые появился ударный корабль ВМС США
"Официальная" цель визита - укрепить партнерство с Турцией
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   С началом СВО Черном море было свободно от каких бы то ни было американских военных кораблей. Но спустя год американцы решили вернуться. И первым кораблём, посетившим во время СВО наше море со стороны ВМС США станет эсминец USS Nitze.

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   Корабль относится к так называемому "ударному типу" и вооружен управляемыми ракетами DDG 94. А сам эсминец приписан к АУГ с "флагманом" авианосцем USS George H.W. Bush.

   "Официальной причиной", по которой американцам внезапно захотелось погостить у черноморского побережья России, можно назвать Турцию, якобы для укреплений внутриблоковых отношений между Турцией и НАТО. 


USS Nitze. Источник фото: aa.com.tr


   Неофициально же, цель визита - совсем не повод пришвартоваться в Стамбуле и осмотреть шпили старинных зданий, а демонстрация силы в ответ на появление "у американских берегов" российского фрегата "Адмирал Горшков" в Атлантическом океане. Многоцелевой фрегат 1-го ранга оснащен ракетами Калибрами, Ониксами, и Цирконами.

в тему новости: В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"


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   Последним визитом, когда американский боевой корабль появлялся в Черном море - это декабрь 2021 года.

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#uss nitze #uss george h.w. bush
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