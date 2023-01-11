У большинства западных граждан Россия ассоциируется с медведями, водкой, шапкой-ушанкой и ракетами в ядерном исполнении и ракетами "обычными". И знаете что, они не сильно ошибаются в своих представлениях. Действительно, "ракетного добра" в российской армии полный ассортимент: от ракет, летящих в собственной плазме (и которые не обнаружить даже радарами), и до героя сегодняшней новости, сильно беспокоящего украинских летчиков. Речь пойдет о ракете класса "воздух-воздух"
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Ракета воздушного базирования R-37M (AAM) Источник фото: thaimilitaryandasianregion.blogspot.com
Интервью с анонимным киевским летчиком провел журналист американского издания The Drive. Со слов неназванного украинского пилота, модифицированная советская ракета "чертовски коварна" по причине необычных летных характеристик Р-37М. Ракета может поразить корпус истребителя даже будучи запущенной с расстояния в 300 километров. Банально российский истребитель-перехватчик МиГ-31БМ мог взлететь где-нибудь с аэродрома под Воронежем, и не пересекая российско-украинской границы осуществить запуск, находясь под защитой отечественных комплексов ПВО и ПРО.
Другой интервьюируемый добавил, что если у вас нет информации о запуске этих ракет, то на 99% вы уже мертвец.