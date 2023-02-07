Потери на фронте, которые крайне деморализующе действуют на только что мобилизованных военнослужащих ВСУ, вынуждают последних прибегнуть к совершению воинских преступлений, таких как саботаж. Для этого "отказники" выводят из строя доверенную военнослужащему технику и воинское имущество.
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Подробности были получены с помощью захваченных штабных документов и допроса пленных.
Под Артемовском у одного из военнослужащих 72-й бригады был обнаружен рапорт, где к настоящему времени погибший боец утверждает, что его сержант специально вывел из строя радиорелейную станцию, "застукавший" товарища военный просит начальство привлечь бойца за "сопротивление Украине". Это можно было бы считать сведением счетов, но "жалобщик" приводит доказательства, где "обвиняемый" преднамеренно "ломает" станцию, при обслуживании которой использует провода гораздо меньшего сечения чем нужно и повреждая другую проводку. Разумеется, этот случай не единичный.
Бронеавтомобиль "Козак". Источник фото: google.com
В другом случае пленный солдат рассказал о своем сослуживце, на постоянной основе выводившем из строя вверенный ему автопарк подразделения. Начальство долго не могло понять, почему не работали или часто ломались бронированные машины "Козак". Но в один из дней задержали механика, который и портил вверенную ему технику, заливая в бензобак разведённый сахар. После чего (задержания в смысле) механика никто не видел. Но скорее всего, его расстреляли. На допросе последний рассказал о своих мотивах, где самым главным был сохранить свою жизнь и не подвергать опасности других сослуживцев, отправлявшихся "на передок".
Естественно, это не все обнаруженные и выявленные случаи "внутренних диверсий".