Так как мосты на Украине проектировались для прохода и провоза советских моделей бронированных машин, вес которых не превышал 45 тонн

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Пока на Украине разгорается так тщательно раздуваемый американцами коррупционный скандал в местном Минобороны, где "по ошибке" закупали "золотые яйца", против официального Киева решили сыграть "свою игру" западные танки, которые "не влезают" в советские стандарты гражданского строительства. Но об этом ниже.

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В бытность Украиной просто частью СССР, местные мосты проектировались с учётом того, что по ним без проблем должны пройти советские ОБТ Т-72 и Т-80 с собственным весом в 45 тонн. А вот американский "оппонент" в лице M1A1 Abrams, выступает в совсем другой весовой категории: шутка ли, модификации танка могут достигать веса от 67 до 74 тонн.





Мостоукладчик на базе Abrams. Источник фото: military.com





Майкл Пек, эксперт по вооружениям в беседе с Newsweek утверждает, что российская разведка может воспользоваться преимуществом, "читая" логистику этих танков по территории Украины как открытую книгу.

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По словам же другого независимого военного специалиста, бывшего офицера действующей армии Фрэнка Ледвиджа, большинство мостов могут не выдержать веса западных танков. А вот сподобятся ли американцы "в комплект поддержки" передать свои бронированные мостоукладчики M60A2 "Starship" (AVLB), а тем более новейшие M1074 Joint Assault Bridge System, тот ещё вопрос. А то и они, как другое новейшее западное вооружение, после своего захвата, может отправиться для изучения в Иран.

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