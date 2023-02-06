Пока на Украине разгорается так тщательно раздуваемый американцами коррупционный скандал в местном Минобороны, где "по ошибке" закупали "золотые яйца", против официального Киева решили сыграть "свою игру" западные танки, которые "не влезают" в советские стандарты гражданского строительства. Но об этом ниже.
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В бытность Украиной просто частью СССР, местные мосты проектировались с учётом того, что по ним без проблем должны пройти советские ОБТ Т-72 и Т-80 с собственным весом в 45 тонн. А вот американский "оппонент" в лице M1A1 Abrams, выступает в совсем другой весовой категории: шутка ли, модификации танка могут достигать веса от 67 до 74 тонн.
Мостоукладчик на базе Abrams. Источник фото: military.com
Майкл Пек, эксперт по вооружениям в беседе с Newsweek утверждает, что российская разведка может воспользоваться преимуществом, "читая" логистику этих танков по территории Украины как открытую книгу.
По словам же другого независимого военного специалиста, бывшего офицера действующей армии Фрэнка Ледвиджа, большинство мостов могут не выдержать веса западных танков. А вот сподобятся ли американцы "в комплект поддержки" передать свои бронированные мостоукладчики M60A2 "Starship" (AVLB), а тем более новейшие M1074 Joint Assault Bridge System, тот ещё вопрос. А то и они, как другое новейшее западное вооружение, после своего захвата, может отправиться для изучения в Иран.
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