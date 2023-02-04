Отправился "на корм рыбам" - так можно сегодня прокомментировать бесславный земной путь большого корабля, под которым подразумевается авианосец бразильских ВМС - "Сан-Паулу". Но изначально у "судьбы" были другие планы от отслуживший своё старый корабль.
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Так официальные представители Министерства обороны Бразилии имели план продать корабль на лом, специализирующиеся в таких делах фирме Sok из Турции.
Но сделка была сорвана, так как корпус корабля представлял собой большой "могильник" опасных веществ. Поэтому турецкое экологическое ведомство "зарубило" сделку.
Авианосец "Сан-Паулу". Источник фото: ruposters.ru
Только вдумайтесь в эти цифры: в корпусе корабля было обнаружено около 600 тонн асбеста, необходимого для противопожарной "живучести". Но и это еще не все - известный сейчас как активный канцероген - полихлорированный бифенил, так же использовался в больших количествах при постройке корабля.
Поэтому осенью прошлого года Турция расторгла контракт, отказавшись от работ с кораблем. Но и в Бразилию корабль не пустили. Поэтому высшие военные чины Бразилии не нашли лучшего варианта, чем затопить отслужившее свое судно подальше от берега и на большой глубине.
Так и случилось, когда на расстоянии в 350 километров от береговой линии Бразилии и на глубине 5 километров корабль отправился на дно.