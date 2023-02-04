Второй пошел. После того как Греция отказалась передавать свои экземпляры Leopard 2 Украине, "коллегу" решила поддержать другая горячая страна - Португалия, которая тоже не будет дарить свои танки Украине. Правда причина другая: 5 танков, которые может передать Порту, но уже не передаст, не имеют боеприпасов. Об этом рассказала местная газета Sol, имеющая своих инсайдеров среди чиновников Минобороны государства, расположенного на иберийском полуострове.
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Леопарды - прекрасные машины для проведения парадов, но не для других сфер, в том числе участия в боях.
Танк Leopard 2A6 португальских вооруженных сил. Источник фото: reddit.com
И португальские танки, способные "помочь" Украине, вовсе не имеют боеприпасов, разве что только учебные. Но такими много не навоюешь. Да и дорого они стоят. Около 10 000 евро за одну единицу. Да и бухгалтерия складывается не в пользу Украины - обслужить 300 Леопардов - неподъемная ниша для нищей Украины. Даже при самом экономном "режиме" ведения боя один танк расходует около 40 выстрелов. А если всё это умножить на количество желаемых машин, то только на снаряды потребуется потратить чудовищные 44 миллиарда евро.
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И еще одна, "неэкономическая причина" португальских военных: если Леопарды "попадут в плен", то российские инженеры получат доступ к секретным технологиям.
Всё это и называется "весь мир с нами"...